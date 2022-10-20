Путин поручил скорректировать миграционную политику РФ: иностранцев могут обязать учить русский язык | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 02:42 Изменения миграционной политики обезопасят Россию. Новые правила помогут иностранцам узнать культуру страны Эксперт Исправников: контроль за мигрантами в России нужно ужесточить для безопасности РФ РИА «Новости»

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Во время заседания Совбеза РФ президент Владимир Путин заявил, что в новых реалиях нужно скорректировать действующую концепцию миграционной политики. Это важно для стабильного развития и безопасности России, подчеркнул в беседе с «360» эксперт по миграции Дмитрий Исправников. Отдельное внимание стоит уделить и распространению русского языка среди прибывающих в страну иностранцев.

На заседании Совбеза РФ, которое прошло 19 октября, приняли решение усовершенствовать действующую концепцию государственной миграционной политики. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что геополитическая ситуация меняется, возникают новые глобальные и региональные факторы, и Россия должна «своевременно и эффективно» реагировать на перемены.

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что в 2022 году в России на треть выросло количество трудовых мигрантов на фоне ослабления коронавирусных ограничений. Он также добавил, что на территорию страны въехали около пяти миллионов жителей Украины и Донбасса.

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По итогам заседания Совбеза РФ он анонсировал ужесточение миграционного контроля в стране.

«Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране», — отметил он.

Патрушев пояснил, что в этой области уже запланировано проведение масштабных мероприятий. Они позволят контролировать соблюдение законодательства в местах компактного проживания мигрантов.

Что изменится

Эксперт по миграции Дмитрий Исправников рассказал «360», что подразумевалось под «конкретными мероприятиями».

«Мероприятия — это внедрение новых цифровых технологий, в том числе тех, которые позволяют отслеживать въезд и пребывание иностранных граждан на территории России. Думаю, что это будет на всех участках легализации иностранного гражданина», — пояснил специалист.

Исправников признал, что на данный момент контроль за иностранными гражданами не идеален, его необходимо ужесточить.

«Комплекс мер в этом направлении принимается с момента создания Межведомственной комиссии по совершенствованию миграционной политики. Это в целом курс на межведомственную координацию, на сотрудничество различных ведомств», — отметил Исправников.

По словам эксперта, межведомственная координация и централизация миграционного курса в ближайшее время начнет «приносить плоды». Это произойдет за счет действий, которые уже предприняли за последние полгода.

«Продвигать русский язык принципиально важно»

Исправников отметил, что больше всего споров в контексте нового законопроекта вызывает статья 62 о необходимости иностранного гражданина подтверждать знание русского языка. В нынешней формулировке закон гласит, что экзамен должен сдавать только тот иностранный гражданин, который претендует на статус долговременного пребывания на территории РФ, то есть постоянного проживания.

«Это, конечно, не совсем верно, потому что таким образом отсекается значительная часть трудовых мигрантов. Для России принципиально важно продвигать русский язык, культуру, образование, тем более в современной геополитической ситуации», — заявил Исправников.

Считается, что трудовые мигранты пребывают в Россию на короткий промежуток времени, при этом не слишком активно взаимодействуют с местным населением и органами власти.

«По факту мы видим что это не так. Русский язык нужен, необходим. Это один из инструментов повышения качества иностранной миграции», — подытожил эксперт.

Миграционная политика важна для безопасности

Глава государства на заседании Совбеза отметил, что миграционная политика «крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития России». Президент поручил до конца года подготовить план мероприятий по реализации скорректированной концепции.

О новом готовящемся законе в сфере контроля за въездом, выездом и пребыванием на территории России трудовых мигрантов в августе рассказал заместитель представителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Ранее Путин заявил, что работу по социокультурной адаптации мигрантов в России необходимо начинать еще на их родине. Глава государства поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов, где будут помогать освоить российские законы, традиции и обычаи.