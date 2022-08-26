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    26 августа 2022, 16:02

    Медведев рассказал о законопроекте для контроля въезда и выезда иностранцев

    Зампред Совбеза РФ Медведев сообщил о подготовке проекта об условиях въезда и пребывания иностранцев в России

    Глеб Гладков

    В России готовится законопроект, который отрегулирует условия въезда, выезда и пребывания иностранцев. Об этом рассказал заместитель представителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передало РИА «Новости».

    Медведев рассказал о законопроекте для контроля въезда и выезда иностранцев

    Об этом он сообщил на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

    «Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», — сказал Медведев.

    По его словам, контроль пребывания на территории России мигрантов — «это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства». Заседание Совета безопасности по вопросам миграции пройдет в сентябре.

    Ранее сообщалось, что во втором квартале 2022 года в Россию приехали 3,12 миллиона трудовых мигрантов, что является рекордным квартальным значением за последние шесть лет. Это следует из материалов аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza,