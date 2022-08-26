Медведев рассказал о законопроекте для контроля въезда и выезда иностранцев

В России готовится законопроект, который отрегулирует условия въезда, выезда и пребывания иностранцев. Об этом рассказал заместитель представителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передало РИА «Новости».

Об этом он сообщил на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

«Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», — сказал Медведев.

По его словам, контроль пребывания на территории России мигрантов — «это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства». Заседание Совета безопасности по вопросам миграции пройдет в сентябре.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2022 года в Россию приехали 3,12 миллиона трудовых мигрантов, что является рекордным квартальным значением за последние шесть лет. Это следует из материалов аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza,