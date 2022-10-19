Путин заявил, что жители новых регионов твердо и однозначно решили быть с Россией | 360°

19 октября 2022, 14:48
Путин заявил, что жители новых регионов твердо и однозначно решили быть с Россией
Президент Путин: жители 4 новых регионов твердо решили быть с Россией
Жители четырех новых регионов России «твердо и однозначно» решили быть с Россией, заявил президент Владимир Путин на заседании Совбеза. Трансляцию мероприятия ведет РИА «Новости». Заседание проходит в режиме видеосвязи.
«Конституционные законы о принятии в состав Российской Федерации четырех новых регионов вступили в силу. Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди», — заявил Путин.
Реклама
Ранее сообщалось, что на заседании рассмотрят вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере. Планируется доклад зампредседателя Совета безопасности, главы межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики Дмитрия Медведева.
Реклама
Владимир Путин
Совет безопасности РФ
Реклама
Реклама