Путин заявил, что жители новых регионов твердо и однозначно решили быть с Россией | 360°

Важное 19 октября 2022, 14:48 Путин заявил, что жители новых регионов твердо и однозначно решили быть с Россией Президент Путин: жители 4 новых регионов твердо решили быть с Россией РИА «Новости»

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Жители четырех новых регионов России «твердо и однозначно» решили быть с Россией, заявил президент Владимир Путин на заседании Совбеза. Трансляцию мероприятия ведет РИА «Новости». Заседание проходит в режиме видеосвязи.

«Конституционные законы о принятии в состав Российской Федерации четырех новых регионов вступили в силу. Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди», — заявил Путин.

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Ранее сообщалось, что на заседании рассмотрят вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере. Планируется доклад зампредседателя Совета безопасности, главы межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики Дмитрия Медведева.

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