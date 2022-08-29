Работу по социокультурной адаптации мигрантов в РФ необходимо начинать еще на их родине. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. Его слова привел ТАСС.

«Начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов», — отметил президент.

Глава государства также поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов в РФ, подчеркнув, что они должны знать российские традиции, обычаи и законы.

Баринов рассказал о работе над новым комплексом мер по недопущению изоляции мигрантов. По его мнению, к этой работе необходимо привлекать представителей общественных, религиозных организаций.

В России готовится законопроект, который отрегулирует условия въезда, выезда и пребывания иностранцев. Об этом рассказал заместитель представителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, контроль пребывания на территории России мигрантов — «это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства». Заседание Совета безопасности по вопросам миграции пройдет в сентябре.