Общество 14 декабря 2023, 20:46 Итоги года с Владимиром Путиным. Главные тезисы Владимир Путин провел 20-ю прямую линию Пресс-служба Кремля

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В четверг состоялась 20-я прямая линия президента России Владимира Путина, объединенная с большой пресс-конференцией по итогам 2023 года. Мероприятие длилось четыре часа и четыре минуты. За это время российский лидер ответил на 67 вопросов россиян и журналистов. «360» собрал самые важные высказывания главы государства.

Вопрос № 1 — о возможности второй волны мобилизации

«В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных. <…> Набрано 486 тысяч (добровольцев — прим. ред.). Поток не сокращается, полторы тысячи ежедневно по всей стране. Вместе с добровольцами будет под полмиллиона человек до конца текущего года. Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости нет», — ответил Владимир Путин.

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Он напомнил о прошлой частичной мобилизации, в ходе которой на службу в зоне СВО призвали 300 тысяч человек.

Отлично воюют ребята, просто отлично. Четырнадцать Героев Российской Федерации из числа мобилизованных. Я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства. Владимир Путин

Пресс-служба Кремля

Вопрос № 2 — о мире и ходе СВО

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. А они не меняются», — подчеркнул российский лидер.

Он также ответил на вопрос об оперативной ситуации на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Крынки.

«ВСУ зашли на этот участок, 1200 метров примерно в длину и 300 метров в ширину. Я даже не знаю, зачем они это делают, пихают своих людей на истребление. Сами украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец, ведь для того, чтобы подать туда личный состав, используют только лодки, но они же под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения», — рассказал Путин.

Говоря о переговорах с Украиной, президент отметил, что местные власти не согласились с необходимостью денацификации, потому что в стране якобы нет фашистских настроений.

Как же нет? Когда национальный герой — известный не просто националист, а нацист. Бандера возведен в ранг национального героя. Владимир Путин

Пресс-служба Кремля

Путин выразил и свою позицию по поводу демилитаризации.

«Не хотят договариваться — ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры», — сказал президент.

В связи с этим он заявил, что Украина почти не производит боеприпасы.

«Все привозят — извините за моветон, — на халяву все привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться, и, судя по всему, так и заканчивается помаленьку», — подчеркнул Путин.

Вопрос № 3 — о льготах для добровольцев и статусе ЧВК

Журналистка Людмила Колиева из Северной Осетии задала президенту вопрос о том, могут ли добровольцы рассчитывать на те же льготы, что и другие военнослужащие.

«Все добровольцы, все, кто сражается с оружием, все должны быть в одинаковых условиях. По некоторым моментам надо будет принимать изменения в закон», — ответил Путин.

Он также высказался о статусе ветерана боевых действий для членов ЧВК.

«Трудно установить даже списочный личный состав этих военных подразделений. Среди моих близких связей дети воевали в частных военных компаниях. <…> Их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены. Они имеют право на все социальные льготы, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий. В этом нет никаких сомнений. <…> Министерство обороны это знает. <…> Если нужно внести изменения в закон, это будет сделано. Во всяком случае, обещаю, мы будем к этому стремиться», — сказал глава государства.

Пресс-служба Кремля

Вопрос № 4 — об экономике

Запас прочности в экономике России достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед, подчеркнул Путин. Он также озвучил несколько цифр.

Инфляция «подросла» — по итогам года может она быть выше 7,5%, ближе к 8%, в связи с чем кабмин и Центробанк обсуждают меры, в том числе возможно поднятие ключевой ставки. Рост ВВП к концу 2023 года ожидается в районе 3,5% — «мы отыграли падение прошлого года». Реальная зарплата вырастет в среднем на 8% с учетом инфляции — «понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране эта статистика точная». Промышленное производство «растет уверенно» — 3,6%, также растет обрабатывающая промышленность — 7,5%, — «давно такого не было». Уровень безработицы составит 2,9% — «такого вообще никогда не было в истории России».

«Я уже не говорю про банки, они заработают под три триллиона рублей, свыше трех триллионов. Конечно, я знаю, и в этой аудитории, и в целом в стране скажут: ну вот, банки жируют, и так далее. Это все понятно. Но те люди, которые хранят деньги на счетах российских банков, для них это приятная новость — устойчивость российской финансовой банковской системы», — заявил глава государства.

Kremlin Pool/Global Look Press

Вопрос № 5 — о суверенитете

«Я говорил об этом уже много раз, но не грех и повториться. Для такой страны, как Россия, существование, просто существование нашей страны без суверенитета невозможно, ее просто не будет. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует и в котором существовала тысячу лет», — сказал Путин.

Он назвал укрепление суверенитета главной задачей и признал, что это широкое понятие, которое включает в себя как усиление обороноспособности страны, так и укрепление общественного и экономического суверенитета.

«Имеется в виду безусловное обеспечение прав, свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма», — объяснил президент.

Вопрос № 6 — об отношениях с ЕС и США

«Насчет США. Мы и с ними готовы выстраивать отношения. Но эта имперская политика мешает им самим. Но если они где-то кому-то в чем-то уступают, то электорат воспринимает это как провал. Когда они начнут уважать других людей и страны, а не с помощью санкций и других действий решать вопросы, тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления отношений. Пока таких условий нет», — заявил Путин.

Он также высказался и об отношениях с Евросоюзом.

Нормализация отношений зависит не только от нас. Мы их не портили. Это нас пытались задвинуть на второй или третий план. Владимир Путин

Kremlin Pool/Global Look Press

Вопрос № 7 — о дружбе с Китаем

«У нас уровень взаимодействия с Китайской Народной Республикой беспрецедентно высокий», — заключил Путин.

Два государства стабильно развивают экономические отношения. Товарооборот с КНР в 2023 году увеличится до 220-230 миллиардов долларов.

«Российско-китайские отношения — одни из существенных гарантов стабильности в мире. Мы видим, что происходит и вокруг России, и вокруг Китая. Видим попытки Запада переключить в сторону Азии деятельность НАТО. Мы с Китаем сотрудничаем и в военной области, и в гуманитарной, но мы никаких блоков не создаем», — отметил президент.

Вопрос № 8 — о яйцах

Рост цен на яйца стал следствием сбоя в деятельности правительства, объяснил российский лидер. По его словам, он обсуждал вопрос с министром сельского хозяйства.

«Спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. На что я отметил: „А у граждан наших рост на яйцо курицы 40% и больше, и на мясо куриное“. У нас идет небольшое, но повышение доходов. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок. Я сам с удовольствием яичницу ел. Мог в свое время с утра сразу 10 [яиц] навернуть. Что произошло: спрос увеличился, а объема производства нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме», — объяснил Путин.

Вопрос № 9 — об искусственном интеллекте

Во время прямой линии президенту задали вопрос через видео с его «двойником», созданным нейросетью. Изображение, сгенерированное студентом из Санкт-Петербурга, задало Путину вопрос о наличии у него двойников.

«Я смотрю, вы можете на меня быть похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я», — ответил глава государства и добавил, что это его первый «двойник».

Он добавил, что считает невозможным предотвращение развития искусственного интеллекта. Значит, нужно «его возглавить», заявил президент.

Нужно делать все, чтобы мы были одними из лидеров в этом направлении. А чем это закончится, никто не знает, таковы реалии сегодня. Владимир Путин

Kremlin Pool/via Global Look Press

Вопрос № 10 — о платных трассах и ценах на машины

Путину пожаловались, что стоимость проезда до дороге М-12 Москва — Казань выросла до шести тысяч рублей. Президент ответил, что «не на каждом участке будет одинаковая стоимость».

«Потому что я знаю, что цифра должна быть 4-4,5 тысячи рублей. Я проверю», — заверил он.

У Путина также спросили про экспансию китайских автомобилей на дорогах России и о том, почему цены на отечественные машины «улетели в космос».

«Чем больше будет машин, тем ниже будет цена. АвтоВАЗ идет по этому пути», — объяснил президент.

Вопрос № 11— о развитии новых регионов

«Триллион [рублей] ежегодно вкладывается и будет вкладываться в ближайшие годы [в развитие новых регионов]. Плюс у нас установились побратимские отношения между этими регионами и другими регионами РФ. Они уже вложили в районе 150 миллиардов. И нашими другими регионами планируется вложение еще примерно 100 миллиардов», — отметил Путин.

Он указал на важность того, что в этом году новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей.

«Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается», — резюмировал президент.

Kremlin Pool/Global Look Press

Вопрос № 12 — об абортах

Путин отметил, что ему известна позиция Русской православной церкви по теме абортов. Глава государства считает, что другой позиции у РПЦ быть не может.

«Надо помнить про наши традиционные ценности, про то, что ребенок — это дар Божий. Но это и вопрос благосостояния населения. Надо женские консультации приводить в порядок, родильные отделения региональных больниц и думать о том, как поддерживать семьи с детьми», — заявил российский лидер.