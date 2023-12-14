Важное 14 декабря 2023, 16:12 Президент призвал соблюдать права женщин в решениях об абортах Путин потребовал соблюдать права женщин при рассмотрении вопроса об абортах

Читать 360tv в

Полного запрета на искусственное прерывание беременности в России нет, а все решения в этой сфере нужно принимать аккуратно, с соблюдением прав и свобод женщин. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что в любых запретах и ограничениях нужно действовать предельно аккуратно, чтобы не навредить.

Реклама

«Я вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело. Это привело к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения и увеличению жертв от отравлений», — заявил Путин.

Президент добавил, что даже для работы с численностью абортов в России нужно сохранять аккуратный и взвешенный подход с соблюдением прав и свобод женщин. По мнению главы государства, для поправки демографической проблемы России нужно идти двумя путями.

Первый — воспитание в традиционных ценностях, где ребенок является большой ценностью и божьим даром, а второй — улучшение финансового благополучия семей.

Кроме того, президент посоветовал привести в порядок женские консультации и роддома.