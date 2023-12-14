Власть 14 декабря 2023, 15:59 Путин ответил на вопрос о двойниках Путин назвал созданный студентом виртуальный образ своим первым двойником

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Студент из Санкт-Петербурга при помощи нейросети сгенерировал полный образ президента России Владимира Путина для записи видео с вопросом к российскому лидеру для прямой линии и пресс-конференции. Увидев на экране свою точную копию, глава государства не удивился.

Создатель «дипфейка» с лицом и голосом президента России поинтересовался у Путина, действительно ли у главы государства есть двойники, а также о его отношении к искусственному интеллекту.

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«Говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я», — заявил глава государства и добавил, что увиденный им виртуальный образ стал его первым двойником.

Отвечая на вопрос о развитии искусственного интеллекта Путин подчеркнул, что технологии остановить не удастся. Поэтому необходимо проводить работу, чтобы Россия стала лидером в этой сфере.

Путин добавил, что пока никто не знает, как нейросети и искусственный интеллект повлияют на мир. Но чтобы не допустить угрозы человечеству, всем странам мира необходимо прийти к единым правилам, так же, как это было после создания ядерного оружия.

Встреча президента России Владимира Путина с журналистами, в ходе которой глава государства также отвечает на поступившие вопросы россиян, проходит в московском Гостином Дворе. В прямой трансляции «360» можно ознакомиться с основными заявлениями главы государства.