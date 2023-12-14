Власть 14 декабря 2023, 12:48 Путин не увидел причин для новой мобилизации Путин не увидел причин для новой мобилизации из-за роста контрактников

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Количество контрактников и добровольцев в зоне проведения специальной военной операции достаточное, чтобы не проводить новую частичную мобилизацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции и прямой линии.

Глава государства подчеркнул, что после прекращения частичной мобилизации в России выросло огромное число желающих заключить контракт или пойти на передовую добровольцем.

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«Мне доложили, что набрали 486 тысяч мужчин, которые готовы защищать Россию. И поток не сокращается. Полторы тысячи ежедневно», — заявил Путин.

Президент напомнил, что срок заключенного контракта составляет от двух до трех лет. Если желающий идет на фронт добровольцем, то с ним заключают соглашение на срок от года и меньше.

С учетом количества призванных в рамках частичной мобилизации общая численность участников боевых действий в зоне проведения специальной военной операции составила почти полмиллиона человек.

«Зачем нам мобилизация?» — задал риторический вопрос Путин.

В ходе своего выступления он напомнил, осенью прошлого года в рамках проведения в России частичной мобилизации на службу поступили 300 тысяч человек, из которых 41 тысяча уже уволилась по состоянию здоровья или достижению предельного возраста.

Встреча президента России Владимира Путина с журналистами, в ходе которой глава государства также отвечает на поступившие вопросы россиян проходит в московском Гостином Дворе. В прямой трансляции «360» можно ознакомиться с основными заявлениями главы государства.