Общество 12 декабря 2022, 19:47 (обновлено: 12 декабря 2022, 22:59) История конституций. Как развивался Основной закон России со времен империи до наших дней Историк Багдасарян назвал «сталинскую» Конституцию 1936 года передовой РИА «Новости»

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Конституция Российской Федерации — главный нормативный акт страны, который закрепляет основы ее социального, экономического и политического устройства. «360» рассказывает историю документа.

1 Прообраз Конституции в России Первым прообразом Конституции можно считать еще документ времен Российской империи «Об усовершенствовании государственного порядка» в редакции от 23 апреля 1906 года, который ограничивал самодержавное правление. Также при Александре I и Александре II создавали проекты Конституции, но свет они так и не увидели. Первая Конституция появилась в России в 1918-м, причем, по словам историка Вардана Багдасаряна, долгое время стоял вопрос, не противоречит ли принятие такого верховного закона революционной идее. Тем не менее в Конституции РСФСР утверждалась диктатура пролетариата, а те, кто использовал наемный труд, лишались политических прав.

2 Конституция 1924 года Первую советскую Конституцию приняли спустя два года после образования СССР, в 1924 году. Основным предметом регулирования в этом документе были взаимоотношения союзных республик. Само создание Союза Советских Социалистических Республик также устанавливалось одним из положений Основного закона 1924 года. Конституция СССР 1924 года / РИА «Новости»

3 Конституция 1936 года Следующая редакция Конституции была в 1936 году. Она вошла в историю как «сталинская» и провозглашала переход от государства диктатуры пролетариата к общенародному государству. Эта редакция Основного закона страны предполагала свободу слова, печати, собраний, союзов, неприкосновенность личности и жилища. Также новая Конституция устанавливала право на семичасовой рабочий день, отпуска, бесплатное образование, стипендии и многое другое. «По меркам того времени „сталинская“ конституция давала очень широкий спектр социальных прав, была в демократическом плане передовой. Само ее принятие обнаружило передовой характер Советского государства», — подчеркнул в разговоре с «360» Вардан Багдасарян. Конституция, утвержденная 5 декабря 1936 года / РИА «Новости»

4 Конституция 1977 года Конституцию 1977 года начали разрабатывать еще при Хрущеве, однако в новой редакции сохранились все основные положения документа 1936 года. По словам Багдасаряна, обсуждение носило действительно всенародный характер и проходило на всех уровнях. В Конституции-1977 устанавливалась руководящая и направляющая роль Коммунистической партии (в предыдущей редакции такая роль отводилась ВКП (б), различных общественных организаций, в том числе комсомола и пионерии. Главным направлением развития Советского государства назвали расширение социалистической демократии. «Если сравнивать с конституциями других стран, документ 1977 года — один из самых сбалансированных с точки зрения отражения социальных прав и различных сфер развития общества», — отметил Багдасарян. Внеочередная, седьмая, сессия Верховного Совета СССР девятого созыва (4-7 октября 1977 года), посвященная принятию новой Конституции СССР («брежневской»), пришедшей на смену «сталинской» Конституции 1936 года / РИА «Новости»

5 Конституция 1993 года Действующую Конституцию России приняли всенародным референдумом 12 декабря 1993 года. В голосовании участвовали 54,8% зарегистрированных избирателей, из них 58,4% отдали голоса за принятие Основного закона. Текст готовил особый консультативный орган — Конституционное совещание, созданное указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина. В основу главного документа страны лег проект конституционной комиссии парламента и проект главы государства. Также в расчет брали авторские проекты ряда ученых. Борис Ельцин / РИА «Новости»

6 Содержание Конституции Конституция состоит из преамбулы, то есть введения, и двух разделов. Первый включает в себя девять глав, которые характеризуют Россию как суверенное, демократическое, правовое, социальное, федеративное и республиканское государство, определяют основные положения о человеке, его неотъемлемые права и свободы, принципы экономической, политической и социальной систем, духовной жизни страны и общества. В том числе в первом разделе Россия определяется как федерация, где Федеральное собрание играет роль парламента. В четвертой главе устанавливается правовой статус президента, в шестой — правительства, а в седьмой и восьмой речь идет о судебной власти и местном самоуправлении. Девятая глава определяет порядок внесения поправок и пересмотра Основного закона. Чтобы скорректировать с третьей по восьмую главы, нововведения должны одобрить органы законодательной власти как минимум двух третей субъектов Федерации. Если изменения планируют внести в первую, вторую и девятую главы, инициативу обязаны поддержать три пятых от всех членов Совета Федерации и Государственной думы. В таком случае созывается Конституционное собрание, которое должно разработать проект новой Конституции. Принять ее могут либо двумя третями голосов собрания, либо на всенародном референдуме. Документ считается принятым, если на избирательные участки пришли свыше 50% всех избирателей и более половины из них проголосовали «за». Второй раздел также состоит из девяти глав, которые определяют верховенство Конституции над всеми остальными законодательными актами, а также порядок исполнения норм, обозначенных в первом разделе.

7 Поправки к Конституции Различные коррективы вносили в Основной закон страны неоднократно. По большей части они касались изменений названий субъектов: например, с 1996 по 2003 год переименовали республики Ингушетию, Северную Осетию — Аланию, Калмыкию, Чувашию, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру. С 2004-го по 2008-й изменения проходили в части границ субъектов: Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ стали Пермским краем, Таймырский и Эвенкийский автономные округа вошли в состав Красноярского края, Камчатская область и Корякский АО стали Камчатским краем, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ вошел в состав Иркутской области, а Читинскую область и Агинский Бурятский автономный округ объединили в Забайкальский край. В 2019 году Кемеровскую область переименовали в Кемеровскую область — Кузбасс. В 2008 году изменился срок президентства с четырех до шести лет, а срок избрания депутатов Госдумы — с четырех до пяти лет. При этом правительство обязали отчитываться от своей деятельности перед Госдумой. В 2014-м в Конституции отразили объединение Высшего арбитражного суда с Верховным судом, а также изменение порядка формирования Совфеда. Тогда же в состав России вошел новый регион — Республика Крым, что тоже потребовало поправок в Основной закон. РИА «Новости»

8 Поправки к Конституции 2020 года В 2020 году по инициативе президента Владимира Путина по итогам общероссийского голосования к Конституции приняли еще ряд поправок. В соответствии с ними признали верховенство Конституции России над международными законами, людей, занимающих высшие государственные должности, обязали не иметь иностранного гражданства. Действующий президент может снова баллотироваться на пост главы государства, а претендент на эту должность должен прожить в России не менее 25 лет, не может иметь иностранного гражданства или вида на жительство, в том числе в прошлом. Также поправки 2020 года закрепили в Конституции, что Россия — правопреемница СССР, статус русского народа как государствообразующего, понятие «многонационального союза равноправных народов» вместо «многонационального народа», брака как союза мужчины и женщины, а также верховенства традиционных семейных ценностей.