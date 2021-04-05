Путин подписал закон о праве переизбрания еще на два срока
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий действующему главе государства переизбираться еще на два срока. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ, подписанный Путиным, вносит изменения в законодательство о выборах и референдумах, которые были закреплены в поправках к Конституции РФ. Речь идет в том числе о праве действующего президента переизбираться еще на два срока.
В законе «О выборах президента РФ», учитывая поправки, указано, что главой государства может быть избран россиянин в возрасте от 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший иного гражданства, вида на жительство в другой стране либо любого другого документа иностранного государства. Исключение составляют россияне, в прошлом имевшие гражданство страны, которая полностью или частично вошла в состав РФ.
В законе также прописано, что главой ЦИК может быть российский гражданин в возрасте от 30 лет. При этом для федеральной территории «Сириус» предполагается создание отдельной избирательной комиссии, которую должен будет сформировать ЦИК.
Путин в понедельник также подписал пакет закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов.