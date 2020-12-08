Путин подписал законы о верховенстве Конституции

В пакет вошло пять инициатив с поправками в более 110 законодательных актов РФ, в том числе в шесть кодексов — Гражданский, Гражданский процессуальный, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.

Президент подписал четыре федеральных закона, поправки в Семейный кодекс пока прошли первое чтение в Государственной думе.

В июле 2020 года в Конституцию внесли поправки, предусматривающие блокировку международных договоров России, которые не соответствуют Основному закону РФ.

Во входящих в пакет законов указано, что применение правил международных договоров в их истолковании, которые противоречат Конституции РФ, не допускается.

Ранее сенаторы одобрили закон о Госсовете, который вошел во второй пакет проектов по реализации принятых поправок к Конституции РФ. Их предложил президент Путин.