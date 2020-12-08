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    08 декабря 2020, 15:21

    Путин подписал законы о верховенстве Конституции

    Наза Салех Захи

    Президент Владимир Путин подписал пакет законов, которые закрепляют дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия в стране. Документы появились на официальном портале правовой информации.
    Путин подписал законы о верховенстве Конституции

    В пакет вошло пять инициатив с поправками в более 110 законодательных актов РФ, в том числе в шесть кодексов — Гражданский, Гражданский процессуальный, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.

    Президент подписал четыре федеральных закона, поправки в Семейный кодекс пока прошли первое чтение в Государственной думе.

    В июле 2020 года в Конституцию внесли поправки, предусматривающие блокировку международных договоров России, которые не соответствуют Основному закону РФ.

    Во входящих в пакет законов указано, что применение правил международных договоров в их истолковании, которые противоречат Конституции РФ, не допускается.

    Ранее сенаторы одобрили закон о Госсовете, который вошел во второй пакет проектов по реализации принятых поправок к Конституции РФ. Их предложил президент Путин.