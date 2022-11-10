Эксклюзив 10 ноября 2022, 16:56 Госдума приструнит коллекторов. Но без полиции ничего не получится Юрист Кваша призвал активно задействовать полицию в борьбе с коллекторами РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о штрафе до 500 тысяч рублей или лишении свободы до пяти лет для коллекторов за применение насилия либо угроз при взыскании долга. Однако без содействия правоохранительных органов реализовать это будет сложно. Коллекторы не обязаны раскрывать свои личные данные должнику — здесь людям поможет только оперативное вмешательство полиции, заявил «360» глава юридического бюро Дмитрий Кваша.

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Далее — прямая речь.

Постепенно все шло к принятию такого законопроекта. Нужно регулировать коллекторскую деятельность, жалобы на коллекторов поступали всегда — и много. Просто в некоторые моменты доходило до беспредела, как в 90-е годы. Люди вели себя нецивилизованным образом, применяя силовой ресурс при выбивании копеечных долгов.

Поэтому, надеюсь, у нас законодательство идет по пути гуманизации и хочет защитить интересы граждан. Люди, которые не могут отдать деньги, не просто так это не делают. Издеваться, бить или угрожать — не те способы, которыми можно на человека воздействовать.

Приструнить коллекторов поможет полиция

Коллекторы, как правило, не представляются. Знают, что могут понести ответственность, создавая своими действиями угрозу жизни и свободы человека, когда названивают, приходят домой, диктуют свои условия по возврату долга. Они не раскрывают информацию, по какому долгу и от лица какой компании звонят. В общении с юристами коллекторы включают свои угрозы силовым воздействием, судом или полицией.

Нужно подключить органы правопорядка, чтобы они могли отслеживать телефонные звонки и оперативно реагировать на приходы коллекторов домой к человеку.

Именно в моменте, чтобы человек сообщил о воздействии. Тогда нужна реакция полиции: не дожидаться, когда человек от безысходности выпрыгнет в окно, а потом проводить расследование. Надеюсь, в законопроекте будут предусмотрены роль и участие органов правопорядка.

Жаловаться судебным приставам бесполезно

Контролирующим органом за коллекторами выступает Служба судебных приставов. Но они не всегда справляются даже со своим обязанностями по взысканию. Приставы перегружены своими делами, у них по 100-200 дел.

Пройдет месяц, пока пристав доберется до вашего дела. Заниматься чем-то еще им неинтересно, если нет мотивации.

Но как мотивировать? Если только премиальной частью, но никто им платить не будет за то, что они отбили простого человека от коллекторов.

РИА «Новости»

Фиксация звонков коллекторов поможет доказать их вину

Людям нужно фиксировать телефонные переговоры с коллекторами. Записывать видео на камеру телефона, задействовать видеонаблюдение в подъездах. Необходимо фиксировать коллекторов, которые, например, пишут что-то неприятное на стенах дома или в подъезде в адрес должника.

Потом следует подать заявление в полицию, сообщив об угрозах и вандализме. Но полиции нужно установить, кто именно это был. Мы же не знаем, кто приходил и писал на стенах или двери.

Доказать, что это было коллекторское агентство, в таком случае невозможно. Пока вы не поймаете человека и он сам не подтвердит, что действует в интересах кредитора.