Общество 10 ноября 2022, 15:06 Коллекторов начнут наказывать тюрьмой за угрозы должникам Госдума приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности для коллекторов РИА «Новости»

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В России решили ввести уголовное наказание для коллекторов. За угрозы должникам на них наложат штраф или отправят в тюрьму. Законопроект одобрили в первом чтении, сообщила Госдума.

«Необходимо исключить ситуации, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, шантажируют личной информацией», — заявил на заседании председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

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Депутаты решили, что административной ответственности недостаточно, и предложили ввести уголовную. Коллекторы заплатят от 300 до 500 тысяч рублей штрафа, отправятся на принудительные работы до пяти лет или в тюрьму на тот же срок. Если должнику угрожал не один человек, а несколько, то суды смогут лишать их свободы до 10 лет.

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Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что россияне жалуются на коллекторов в Федеральную службу судебных приставов. Ведомство принимает до 30 тысяч заявлений ежегодно.

Госдума также приняла закон об НДФЛ, сообщило Nation News. Выплаты мобилизованным решили не облагать налогом.