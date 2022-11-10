10 ноября 2022, 15:06
Коллекторов начнут наказывать тюрьмой за угрозы должникам
Госдума приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности для коллекторов
В России решили ввести уголовное наказание для коллекторов. За угрозы должникам на них наложат штраф или отправят в тюрьму. Законопроект одобрили в первом чтении, сообщила Госдума.
«Необходимо исключить ситуации, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, шантажируют личной информацией», — заявил на заседании председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
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Депутаты решили, что административной ответственности недостаточно, и предложили ввести уголовную. Коллекторы заплатят от 300 до 500 тысяч рублей штрафа, отправятся на принудительные работы до пяти лет или в тюрьму на тот же срок. Если должнику угрожал не один человек, а несколько, то суды смогут лишать их свободы до 10 лет.
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Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что россияне жалуются на коллекторов в Федеральную службу судебных приставов. Ведомство принимает до 30 тысяч заявлений ежегодно.
Госдума также приняла закон об НДФЛ, сообщило Nation News. Выплаты мобилизованным решили не облагать налогом.
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