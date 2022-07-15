Коллекторские агентства Петербурга получили штрафы на сумму в 11 млн руб с начала года

С начала 2022 года коллекторские агентства Санкт-Петербурга получили штрафы от приставов на общую сумму в 11 миллионов рублей за слишком навязчивые требования выплатить долг. Об этом написали «Санкт-Петербургские ведомости».

«В указанный период судами и должностными лицами ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу рассмотрено 202 дела указанной категории, по итогам которых нарушителям назначены штрафы на общую сумму почти 11 миллионов рублей», — процитировали «Невские новости» сообщение пресс-службы ФССП.

По информации ведомства, всего за последние полгода от жителей города пришло более 1,4 тысячи жалоб на навязчивые звонки и сообщения от коллекторов.