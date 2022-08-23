Судебный пристав Коновалов рассказал, как часто коллекторы могут встречаться с должниками

Руководитель Главного управления ФССП России по Московской области, главный судебный пристав Подмосковья Николай Коновалов в разговоре с журналистами РИАМО рассказал, как часто коллекторы могут проводить встречи со своими должниками.

По его словам, такие встречи могут случаться не чаще одного раза в неделю, а звонки — не чаще одного раза в сутки.

«Не допускается взаимодействие с должником в рабочие дни с 22:00 до 08:00, в выходные и праздничные дни с 20:00 до 09:00, а также проведение личных встреч более одного раза в неделю, проведение телефонных переговоров более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц», — сказал Коновалов.

При этом он напомнил, что в отличие от коллекторов, судебные приставы являются официальными представителями государства и реализуют свои полномочия в рамках исполнительного производства.