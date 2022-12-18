Эксклюзив 18 декабря 2022, 19:06 «Для этой статьи норма». Приговор по делу о теракте в метро Петербурга признали законным Адвокат Багатурия: приговоры за теракт в метро Петербурга вписываются в судебную практику Pixabay

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Верховный суд России признал законным приговор 11 осужденным по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Три года назад они получили сроки от 19 лет лишения свободы до пожизненного, однако защита просила суд отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение. «360» вспомнил подробности трагедии пятилетней давности и с помощью адвокатов разобрался, насколько жестким можно считать оставленный в силе приговор.

РИА «Новости»

Несколько бомб

Террорист-смертник, 22-летний Акбарджон Джалилов, подорвал себя в вагоне поезда метро на перегоне между стациями «Сенная площадь» и «Технологический институт» 3 апреля 2017 года. Погибли 16 человек, включая молодого человека, пострадали еще 103. Если бы машинист не смог доставить поезд к станции, жертв было бы еще больше: пассажиры помогли вынести раненых.

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Позже оказалось, что бомба была не одна.

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Суд установил, что Акбаржон Джалилов пронес в подземку два взрывных устройства. Одну бомбу он разместил на платформе станции «Площадь Восстания» — она была своевременно найдена, обезврежена и изъята. После этого злоумышленник привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда метро, отъехавшего от станции «Сенная площадь». Члены преступной группы готовились совершить теракт и в другом общественном месте Санкт-Петербурга, но самодельную бомбу в форме огнетушителя 5 апреля 2017 года также обнаружили и изъяли по месту проживания ряда фигурантов в квартире в Товарищеском переулке. Алексей Розманов адвокат правового центра «Человек и закон»

Следствие выяснило, что у Джалилова были сообщники, и задержали по делу 20 человек.

Расследование

В соучастии заподозрили 11 человек, остальных первоначально рассматривали как вербовщиков в «ИГИЛ»* и «Джебхат Ан-Нусра»**. Из девяти предполагаемых вербовщиков удалось доказать причастность лишь пятерых. Дела других четверых переквалифицировали в «Несообщение о преступлении» — в итоге они отделались штрафами.

Остальных, а в первую очередь тех, кому вменяли соучастие в теракте, ждало куда более суровое наказание. Никто из них за все время следствия не признал вину. Более того, некоторые утверждали, что показания у них выбили под пытками.

«Несколько подсудимых заявили, что подверглись пыткам „в секретной тюрьме ФСБ“ <…> сразу же после задержания. Главный фигурант, Аброр Азимов, утверждал, что его пытали током, а также топили в воде», — рассказал Алексей Розманов.

Обвиняемые также заявляли о фальсификации улик и других незаконных действиях. А родственники, пытавшиеся собрать характеристики в организациях, где работали фигуранты, утверждали, что услышали там только положительные отзывы, но письменных характеристик не получили, потому что правоохранители якобы пригрозили организациям уголовной ответственностью.

РИА «Новости»

«По версии защиты, одного из обвиняемых, Акрама Азимова, незаконно вывезли из Киргизии, и чекисты якобы доставили его в Москву, где была как бы фальсифицирована операция по его задержанию. Вот на это адвокаты изначально давили, тем самым пытаясь доказать незаконность уголовного преследования», — напомнил эксперт правового YouTube-канала «Фрейтак медиа» Вадим Багатурия.

По его словам, вторая версия защиты заключалась в том, что не было прямой взаимосвязи между фигурантами этого дела, — отсутствовал манифест, который свойствен террористическим группировкам.

РИА «Новости»

Адвокаты тоже указывали на нестыковки в деле: например, прокуратура сообщала о конспирации при подготовке теракта, но обвиняемые числились в соцсетях под своими настоящими именами, а Джалилов оформлял на свое имя и договор аренды, и банковскую карту.

В организации теракта подозревали гражданина Киргизии, основателя сирийской террористической группировки, но его так и не нашли.

Приговоры

Обвинение требовало для четырех фигурантов дела, которых называли главными организаторами теракта, пожизненное заключение, для остальных — около 30 лет колонии. Единственной обвиняемой по делу женщине, Шохисте Каримовой, просили дать 20 лет в колонии общего режима.

РИА «Новости»

В итоге 2-й Западный окружной военный суд назначил пожизненный срок только одному обвиняемому - Аброру Азимов у, который вступил в террористическую организацию, вовлекал в нее знакомых и отправлял деньги террористу-смертнику Джалилову. Двум фигурантам дали по 28 лет лишения свободы, одному — 27, еще одному — 22 года, двум — по 19 лет и, наконец, четырем, включая Каримову, — по 20 лет. Приговор огласили в декабре 2019 года. Впоследствии апелляционная инстанция незначительно сократила им сроки — в пределах пары месяцев, — но более серьезных изменений в приговоре не появилось.

Приговор вступил в силу 6 августа 2021 года. Осужденные продолжали настаивать на своей невиновности и подавали кассационные жалобы, однако Верховный суд РФ оставил их без удовлетворения.

По делам этой категории государство никогда не оправдывало. Последние случаи оправдания террористов были до революции, сейчас уже такое представить себе невозможно. Сроки, которые назначили осужденным, вписываются в стандартную практику: меньше 18 лет никто не получил. А вот пожизненное для этой статьи — норма, даже удивительно, что такой срок получил лишь один, а не большинство. Вадим Багатурия эксперт правового YouTube-канала «Фрейтак медиа»

Багатурия предположил, что суд дифференцировал роли фигурантов в подготовке теракта, а в некоторых случаях из-за возраста осужденных решил, что они все равно «не выйдут на свободу никогда».

Адвокат напомнил, что женщине в России по закону нельзя дать больше чем 25 лет лишения свободы. Шохисте Каримовой с учетом апелляции дали 19 лет и 11 месяцев. Вадим Багатурия отметил, что, скорее всего, суд нашел в деле смягчающее обстоятельство — наличие детей или «заслуги перед кем-либо».

Действительно, Шохиста — мать троих детей, которая приехала в Россию из Узбекистана, чтобы накопить на образование младшей дочери. Однако пособничество в организации теракта не дало ей шанса на нормальную жизнь, а ее детям — на счастливое будущее.

*"ИГИЛ», «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.

**«Джебхат Ан-Нусра» — запрещенная в России террористическая организация.