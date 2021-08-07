Сроки осужденным по делу о теракте в метро Петербурга сократили

В приговор о теракте метро Санкт-Петербурга весной 2017 года внесли изменения. Некоторым фигурантам уголовного дела сократили тюремные сроки, сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Приговоренному к 28 годам Акраму Азимову апелляционная инстанция сократила срок до 27 лет и 10 месяцев колонии. Содик Ортиков проведет в местах лишения свободы 21 год и 11 месяцев вместо 22 лет.

Шохисте Каримовой изменили заключение с 20 лет до 19 лет и 11 месяцев, Ибрагиму Эрматову — c 27 лет до 26 лет и 10 месяцев колонии. Мухамадюсупу Эрматову снизили срок с 28 лет до 27 лет и 10 месяцев.

Махамадюсуфу Мирзаалимову, Азамжону Махмудову, Дилмураду Муидинову, каждого из которых приговорили к 20 годам колонии, апелляционная инстанция сократила срок на один месяц. Такие же изменения внесли в приговор Сейфулла Хакимова и Бахрама Эргашева. Последних отправили в колонию на 19 лет.

Фигурантов дела обязали выплатить штраф — на сумму от 500 до 700 тысяч рублей каждому. Без изменений приговор оставили Аброру Азимову — суд лишил его свободы пожизненно.

Теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов. В результате взрыва на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 15 человек, еще 67 получили ранения.