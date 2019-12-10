Суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в метро Петербурга в 2017 году

Спустя два года после теракта в метро Санкт-Петербурга суд 10 декабря огласил решение касательно 11 обвиняемых по делу. Из них десять получили от 19 до 28 лет лишения свободы. Еще одного приговорили к пожизненному заключению.

Пожизненное получил основной фигурант дела — Аброр Азимов. По 19 лет дали Бахраму Эргашеву и Сайфилле Хакимову, по 20 лет — Азамжону Махмудову, Дилмуроду Муидинову, Махаммадюсуфу Мирзаалимову и Шохисте Каримовой. Содика Ортикова приговорили к 22 годам лишения свободы, Ибрагимжона Эрматова — к 27 годам, а Мухамадюрсупр Эрматов и Акрам Азимов проведут за решеткой 28 лет.

Изначально следствие установило, что у смертника Акбаржона Джалилова были помощники, якобы планировавшие инициировать после 3 апреля серию терактов. Вскоре были задержаны 20 возможных сообщников Джалилова, из которых 11 были признаны непосредственными соучастниками, а остальные — вербовщиками запрещенных в России террористических организаций ИГ* и «Джебхат Ан-Нусра»*.

Впоследствии прокуратуре не удалось доказать причастность к вербовке четверых из девяти задержанных, после чего их дела переквалифицированы на статью «Несообщение о преступлении». Свою вину они признали, их оштрафовали и отпустили.

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При этом самого организатора теракта так и не нашли. Предположительно им является гражданин Киргизии Сирожиддин Мухтаров, основатель сирийской террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад», в которую и могли вступить подсудимые. Мухтаров к тому моменту уже находился в розыске по линии Интерпола за организацию атаки на китайское посольство в Бишкеке.

Из 11 обвиняемых никто за два года свою вину не признал. Большинство из них заявляет о нарушениях со стороны органов безопасности во время следствия и фальсификации улик.

Обвиняемый Мухамадюсуп Эрматов пропал через два дня после теракта. В квартиру, где он проживал с братом и пятью соседями, наведались силовики. Сначала они сфотографировали жилище, а потом штурмом его захватили, задержав всех жильцов.

Было заявлено, что в квартире найдена взрывчатка, однако подсудимые утверждают, что ее подбросили. По словам защиты, у следствия нет прямых доказательств их вины, кроме факта их проживания в квартире. У Шохисты Каримовой нашли гранату, детонаторы и микросхемы, которые, по ее словам, ей также подбросили.

В ходе судебных заседаний подсудимые неоднократно заявляли о своей невиновности и обращались к журналистам, а их адвокаты и активисты не раз указывали на нестыковки в версии следствия. К примеру, обвинение указывает на конспирацию при подготовке теракта, однако в соцсетях обвиняемые были зарегистрированы под своими именами, а предполагаемый смертник Джалилов оформлял на свое реальное имя банковскую карту и договор на аренду квартиры.

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Расследование завершилось в августе 2018 года, а первое судебное заседание прошло 2 апреля этого года. К концу прошлого месяца начались прения сторон. Прокурор настаивал на пожизненном заключении в колонии особого режима для Акрама и Аброра Азимовых, Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых, которых считают основными организаторами теракта.

Для остальных, чьи роли были не столь значительны (организация связи или сбор взрывчатки), обвинение потребовало чуть менее 30 лет заключения, кроме единственной женщины, Шохисты Каримовой, которой просили дать 20 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В 14:33 в вагоне поезда, который двигался между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», произошел взрыв. По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов, находясь в этом вагоне, привел в действие взрывное устройство. В результате трагедии погибли 16 человек, включая самого Джалилова, еще 103 пассажира пострадали.

* Запрещенные в России террористические организации.