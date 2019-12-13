Родные осужденных отреагировали на приговоры за теракт в метро Петербурга

Суд признал всех подсудимых виновными и назначил им наказание от 19 лет колонии до пожизненного заключения.

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Братья Аброр и Акрам Азимовы получили пожизненный срок и 28 лет колонии соответственно. Их отец Ахрал Азимов и мать осужденных не смогли присутствовать в зале заседания. О приговоре мужчина узнал из Facebook. Азимов-старший надеялся, что должностные лица во всем разберутся, пройдет справедливый и гуманный суд. Но окончательное решение судьи его шокировало.

Сбор характеристик от знакомых на братьев дался суду непросто, рассказал их отец.

«Я бегал по всем организациям, где они работали. И все говорили только хорошие слова, я хотел характеристики взять. А через 15 минут после того, как я оттуда вышел, мне звонок — „Извините, мы никакие характеристики не будем давать. После вас приходили сотрудники правоохранительных органов и сказали, не дай бог, мы какие-то характеристики напишем, нас тоже привлекут к уголовной ответственности“», — рассказал Ахрал Азимов.

Правоохранители приходили и к его односельчанам во Владимирской области, поэтому и те побоялись дать характеристики. Согласились только два человека.

Шохисту Каримову — 47-летнюю мать троих детей — отправили в колонию общего режима на 20 лет. Уроженку Узбекистана обвинили в пособничестве в организации теракта. Женщина приехала в Россию на заработки, чтобы накопить на образование младшей дочери.

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«Она очень теперь страдает, что дочке теперь замуж не выйти. Ведь мать в тюрьме, и это метка на семье», — рассказал адвокат Каримовой Виктор Дроздов.

Помимо дочери в семье живет ее 90-летняя мать, которой так и не рассказали про приговор. Пожилой женщине сообщили, что место, куда отправилась дочь, далеко, связи там нет. В Санкт-Петербург приезжала сестра обвиняемой, чтобы поддержать и передать платок. По ее словам, семья не ожидала такого сурового приговора.

«Мы сейчас не можем голову поднять: люди на нас смотрят и пальцами тычут. Прямо могут подойти даже. Это делают те, кто не знает нас. А те, кто знают нашу семью, одноклассники Шохисты — они в ужасе и не верят, что она могла совершить такое», — добавила сестра Каримовой.

По ее мнению, у детей в их семье теперь нет будущего. Дело в том, что никто не захочет выйти замуж или жениться на ребенке осужденной за терроризм.