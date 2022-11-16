Общество 16 ноября 2022, 14:49 Аэропорты ввели максимальный уровень угрозы теракта. Бдительность россиян поможет службам безопасности Генерал ФСБ в запасе Михайлов напомнил о мерах предосторожности в аэропортах РИА «Новости»

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В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга впервые ввели максимальный уровень угрозы терактов. Службы безопасности усилили досмотры и меры предосторожности, а пассажирам посоветовали не терять бдительности и строго соблюдать рекомендации.

Угроза теракта

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково впервые ввели максимальный уровень угрозы совершения терактов. По данным «Известий», такой режим вступил в силу 10 ноября по указу Ространснадзора. Аналогичная ситуация — в петербургском Пулково.

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Третий, максимальный уровень угрозы объявляют в тех случаях, когда появляется информация о планируемом теракте, рассказал «360» член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. Такой режим в воздушных гаванях действует до 15 дней.

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Решение установить максимальный режим угрозы, по некоторым данным, приняли из-за происшествия в Пулково 28 октября. Тогда мужчина на легковом автомобиле под действием наркотиков пробил ограждение периметра аэропорта и выехал к стоянке самолетов.

А 15 ноября секретарь Совбеза Николай Патрушев провел совещание по вопросам безопасности в Центральной России, где заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы могут активизироваться.

«Мишенями, как правило, становятся объекты гражданской инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике», — отметил он.

PublicDomainPictures

Меры предосторожности

Чтобы обеспечить безопасность, аэропорты увеличат число сотрудников с ручными средствами досмотра, в том числе металлодетекторами, а также количество мобильных групп быстрого реагирования. Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов подчеркнул, что сотрудники служб знают, как действовать в экстренных ситуациях и способны предотвратить ЧП, поэтому волноваться пассажирам не стоит.

«К счастью, угрозы, которые поступают, в большинстве случаев фейковые, так что пассажир не должен переживать, потому что аэропорты знают, что делать, и уже все сделали», — сказал он в разговоре с «360».

Работники авиакомпаний в таких обстоятельствах должны проявлять повышенное внимание к поведению пассажиров и не оставлять без присмотра открытые двери самолета. Перед полетами стюарды будут дополнительно осматривать все бардачки, шкафчики в туалетах, контейнеры, служебные отсеки и другие пространства.

На борт судна не пустят посторонних, в том числе сотрудников обслуживающих компаний, а все документы будут оформлять и проверять у трапа.

РИА «Новости»

При режиме повышенной террористической угрозы сотрудники аэропортов и авиакомпаний также будут проводить дополнительные досмотры пассажиров, багажа и ручной клади перед посадкой.

Правила для пассажиров

Александр Михайлов напомнил, что пассажирам необходимо тщательно соблюдать все требования, которые выдвигают перевозчики, потому что все это исключительно ради безопасности.

Иногда требованиям начинают возмущаться, но все это носит абсолютно объективный характер. Самое главное — не вступать в конфликты, четко следовать указаниям сотрудников аэропорта Александр Михайлов.

Также россиянам посоветовали не терять бдительности и обращать внимание на подозрительное поведение и бесхозные предметы.

«Если есть какие-то подозрения, ощущение угрозы со стороны какого-то пассажира или постороннего лица, обязательно информировать сотрудников», — добавил Михайлов.

РИА «Новости»

Вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что туркомпании советуют заранее приезжать в аэропорт, чтобы избежать очередей на входе и успеть пройти все необходимые процедуры. На это лучше заложить дополнительное время, ведь досмотры могут идти дольше обычного.

«Да, это дополнительные неудобства, но при соблюдении этих мер все будет нормально. К сожалению, такие меры крайне необходимы, хотя в основном они предупредительные», — подчеркнул он.

РИА «Новости»

Олег Смирнов напомнил, что также важно следить за своим багажом: в чемоданах и ручной клади не должно быть запрещенных предметов, в том числе подозрительных емкостей, пороха, горючих материалов, сжиженных газов. Компьютеры и другую технику можно везти только в ручной клади.

«Важно не брать с собой никакие передачки, посылки от знакомых и незнакомых людей, не оставлять багаж без присмотра, быть внимательным, если путешествуете с детьми, следить за ними, не отпускать от себя», — заключил Барзыкин.