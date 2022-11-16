Транспорт 16 ноября 2022, 06:23 Ространснадзор предупредил авиакомпании об угрозе терактов в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга «Известия»: в аэропортах Москвы впервые ввели максимальный уровень угрозы теракта

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В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и петербургском Пулково с 10 ноября впервые ввели максимальный уровень террористической угрозы. Ространснадзор предупредил об этом авиакомпании, сообщили «Известия».

Третий уровень безопасности ввели из-за «угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса» ввели по распоряжению управления Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу.

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Аэропорты обязали предпринять дополнительные меры. Администрация Шереметьево помимо прочего расставила по периметру бетонные блоки, а в Пулково ввели дополнительный досмотр пассажиров у выхода на посадку.

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Авиакомпании тоже подготовились. Например, Nordwind выпустила специальную брошюру для бортпроводников. Пассажирам посоветовали приезжать в аэропорт заранее.

Первый уровень действует постоянно, если не объявили другие. Второй вводят при наличии непосредственной опасности, максимальный — прямой угрозы. Последние два действуют не дольше 15 дней. Источник газеты заявил, что 24 ноября особый режим в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга продлят.