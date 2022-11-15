15 ноября 2022, 15:58
Патрушев заявил, что украинские диверсанты стали чаще работать в центральной России
Разведывательно-диверсионные группы из Украины стали чаще орудовать на территории центральной части России. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Его слова процитировали на сайте RT.
«В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп», — сказал Патрушев.
Реклама
Он отметил, что одной из основных целей этих объединений являются местные объекты гражданской инфраструктуры.
Реклама
Ранее стало известно, что Патрушев потребовал принять меры для противодействия проникновению злоумышленников с Украины на территорию России. К таким он отнес боевиков, экстремистов и членов законспирированных ячеек террористов. При этом он не уточнил зону распространения этих мер относительно территории страны.
Во время этого же выступления секретарь Совбеза государства отметил, что с начала спецоперации России в зоне боестолкновений с ВСУ в стране стало больше мигрантов. По его словам, нужно вычислять сторонников противоправных действий среди прибывших в страну людей. К этой категории граждан он отнес вынужденных мигрантов и переселенцев.
Совет безопасности РФ
Отношения России и Украины
Реклама
Реклама