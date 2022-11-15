Власть 15 ноября 2022, 15:58 Патрушев заявил, что украинские диверсанты стали чаще работать в центральной России РИА «Новости»

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Разведывательно-диверсионные группы из Украины стали чаще орудовать на территории центральной части России. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Его слова процитировали на сайте RT.

«В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп», — сказал Патрушев.

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Он отметил, что одной из основных целей этих объединений являются местные объекты гражданской инфраструктуры.

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Ранее стало известно, что Патрушев потребовал принять меры для противодействия проникновению злоумышленников с Украины на территорию России. К таким он отнес боевиков, экстремистов и членов законспирированных ячеек террористов. При этом он не уточнил зону распространения этих мер относительно территории страны.

Во время этого же выступления секретарь Совбеза государства отметил, что с начала спецоперации России в зоне боестолкновений с ВСУ в стране стало больше мигрантов. По его словам, нужно вычислять сторонников противоправных действий среди прибывших в страну людей. К этой категории граждан он отнес вынужденных мигрантов и переселенцев.