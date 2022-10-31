Водителя арестовали за пробитие ограждения аэропорта в Петербурге | 360°

Общество 31 октября 2022, 22:23 Водителя арестовали за пробитие ограждения аэропорта в Петербурге

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В Санкт-Петербурге арестовали водителя, который пробил на машине ограждение аэропорта Пулково. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городских судов.

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По версии следствия, после пробития заграждения автомобилист выехал к стоянке самолета. Нанесенный ущерб оценили в 300 тысяч рублей. По решению суда мужчина арестован. Отмечается, что ранее он не привлекался к ответственности.