19 марта 2024, 19:36
Школьные разборки. Почему обществознание хотят заменить историей
Директор школы Коробко: все предметы нужно преподавать через историю
Профсоюз «Учитель» собрал почти три тысячи подписей против кардинального сокращения курса обществознания в школах. Под петицией подписались педагоги и родители, которые не согласны с инициативой Минпросвещения. Ведомство предложило исключить предмет из 6-8-х классов в пользу дополнительных уроков истории, оставив обществознание только в старшей школе. Верное ли это решение, «360» рассказали эксперты в области образования.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова, бывший учитель истории Инга Корягина
Разносторонняя история
Дети открыты идеям, которые в них вложат по указанным предметам. Чем точнее предмет, тем легче его сдавать и проверять. История в этом плане самая точная из гуманитарных наук. В ней есть конкретные даты и факты. Ее легче учить и сдавать, она более прозрачна.
Еще один плюс в сторону истории — она повторяется, факты можно подсветить современными событиями, соотнося с примерами из прошлого. История окружает нас в фильмах, спектаклях, выставках, произведениях литературы. Она более фактурна, ее можно потрогать руками и посмотреть в музее на артефакты. Для возраста учеников средней школы она более тактильна, конкретна и понятна.
Подобные споры ведутся в любом веке и по факту всегда будут довольные и недовольные программой. На самом деле человек воспринимает только то, что он готов лично воспринять в силу своего собственного развития.
Усреднение программы не повышает качество усвоения материала и не дает развиваться талантливым и способным ученикам. Каждый возьмет только то, к чему он готов.
Главная миссия образования
Не нужно ни за кого ничего решать и [как-то менять школьную программу]. Жизнь расставит все по своим местам. В общем образовании должны предоставлять возможности, а уж как ими воспользоваться — каждый решает самостоятельно и в своей семье.
Важно давать не только умственную, но и физическую активность. Развивать разностороннюю личность путем представления разных направлений. Каждый человек рождается со своими целями и задачами, которые ему нужно выполнить на этой земле.
Образование — только часть этих целей и задач. Оно может дать молодому человеку фундамент добра и зла, с которым он дальше пойдет по свой жизни легко и спокойно. Наверное, это и есть главная миссия образования — подарить внутреннюю уверенность и спокойствие.
Директор частной школы «Умей» и детского центра по развитию личностных качеств Елизавета Коробко
Обществознание требует замены
Нынешняя программа по обществознанию слишком оторвана от жизни и очень непонятна детям. На мой взгляд, все обучение должно быть с привязкой к жизни. Например, если мы изучаем религию разных стран, мы действительно должны рассматривать ее историю со всех сторон. Если в обществознании дети не знают, какие бывают религии и в чем их основная особенность, то они могут вести себя неуважительно в каких-то странах или лично с какими-то людьми.
Для того чтобы детям давать какие-то знания, необходимо привязывать это к жизни и давать реальные практические советы, а не просто сухую теорию. Живые примеры помогут в дальнейшем ученикам лучше взаимодействовать с социумом.
Обществознание должно приводить к тому, что у детей начнет формироваться мнение, как взаимодействовать друг с другом.
Сейчас же обществознание свели в очень сухие определения, оставив малый процент связи с реальной жизнью. Такое впечатление, что учебники писал человек, который никогда не преподавал у детей.
В детей можно просто напихать какие-то знания, чтобы они сдали экзамен, а можно поделиться таким опытом, который пригодится им в будущем на практике, чтобы лучше понимать свое общество, государство и других людей. Мне кажется, это непосредственно должны изучать в обществознании.
Нынешнюю программу по обществознанию, на мой взгляд, нужно изменить на более практический, прикладной и применимый к жизни манер. Мы с помощью этого предмета должны давать детям не сухие определения и термины, а рассказывать, как их применять в жизни.
Более того, многие вещи следует объяснять простым языком. Зачем детям в средней школе вся эта терминология? Она непосредственно нужна, когда мы занимаемся более глубоким изучением предмета в колледжах и институтах — там номенклатура этого предмета необходима. Но в школьный период нам эти вещи нужно просто понимать!
Обществознание должно давать больше знаний о том, как людям всем вместе взаимодействовать особенно в России, где богатое разнообразие культур, национальностей, религий и языков. Предмет должен отвечать на вопрос: как нам это все соединить в единое общество?
Массовый предмет
История — это действительно очень важный и нужный предмет в наше время. Дети должны знать, что происходило в прошлом, какие у кого были территориальные интересы, как работает правительство, налоговая система и прочее.
Изучение, например, обществознания через историю даст ребенку понимание своей страны и нынешней ситуации в ней. Также у него будет расти патриотизм, что сейчас немаловажно, поскольку многие дети до сих пор считают, что в Соединенных Штатах Америки — хорошо, а в России — нет. Нам нужно показать нашим детям богатство, произведения, события и создания нашей страны.
Несомненно, нам нужны русский язык и математика, ведь без них мы не сможем вырасти грамотными людьми и развить логику. Но, на мой взгляд, история — это сейчас важный предмет, который, к сожалению, иногда искажают. Если человек не знает историю своей страны, то ему легко можно запудрить мозги и преподнести любую информацию, которая может увести его в сторону. Тогда он потеряет свой патриотизм, стремление помогать своему народу и стране. Многое может ухудшиться из-за незнания истории.
По моему мнению, нужно просто изучать историю и давать внутри этого предмета географию, биологию или химию. То есть историю сделать главенствующим предметом, делая из него ответвления. Все можно объединить и преподавать в массе.
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