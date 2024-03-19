Профсоюз «Учитель» собрал почти три тысячи подписей против кардинального сокращения курса обществознания в школах. Под петицией подписались педагоги и родители, которые не согласны с инициативой Минпросвещения. Ведомство предложило исключить предмет из 6-8-х классов в пользу дополнительных уроков истории, оставив обществознание только в старшей школе. Верное ли это решение, «360» рассказали эксперты в области образования.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1

Доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова, бывший учитель истории Инга Корягина

Разносторонняя история

Дети открыты идеям, которые в них вложат по указанным предметам. Чем точнее предмет, тем легче его сдавать и проверять. История в этом плане самая точная из гуманитарных наук. В ней есть конкретные даты и факты. Ее легче учить и сдавать, она более прозрачна.

Еще один плюс в сторону истории — она повторяется, факты можно подсветить современными событиями, соотнося с примерами из прошлого. История окружает нас в фильмах, спектаклях, выставках, произведениях литературы. Она более фактурна, ее можно потрогать руками и посмотреть в музее на артефакты. Для возраста учеников средней школы она более тактильна, конкретна и понятна.

РИА «Новости»

Подобные споры ведутся в любом веке и по факту всегда будут довольные и недовольные программой. На самом деле человек воспринимает только то, что он готов лично воспринять в силу своего собственного развития.

Усреднение программы не повышает качество усвоения материала и не дает развиваться талантливым и способным ученикам. Каждый возьмет только то, к чему он готов.

Главная миссия образования

Не нужно ни за кого ничего решать и [как-то менять школьную программу]. Жизнь расставит все по своим местам. В общем образовании должны предоставлять возможности, а уж как ими воспользоваться — каждый решает самостоятельно и в своей семье.

Важно давать не только умственную, но и физическую активность. Развивать разностороннюю личность путем представления разных направлений. Каждый человек рождается со своими целями и задачами, которые ему нужно выполнить на этой земле.

Образование — только часть этих целей и задач. Оно может дать молодому человеку фундамент добра и зла, с которым он дальше пойдет по свой жизни легко и спокойно. Наверное, это и есть главная миссия образования — подарить внутреннюю уверенность и спокойствие.