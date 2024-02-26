26 февраля 2024, 16:29
Один из авторов Конституции РФ Шахрай выступил против сокращения часов обществознания в школах
Минпросвещения предложило сократить количество уроков обществознания в школах, увеличив число часов истории. В беседе с ИА НСН идею прокомментировал один из авторов Конституции России Сергей Шахрай.
Он напомнил, что многие гуманитарные факультеты в вузах России принимают студентов по результатам ЕГЭ по обществознанию.
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«Есть такая поговорка: „Лучшее — враг хорошего“. <…> Не надо менять и уменьшать количество часов этого предмета», — высказался эксперт.
По его словам, перед принятием соответствующего решения стоит «все просчитать».
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