Общество 26 февраля 2024, 18:56 Депутат Смолин назвал правильной идею сокращения часов обществознания в школе

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Учащимся шестого и восьмого классов гораздо важнее изучать историю, чем обществознание. Таким мнением поделился с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Он подчеркнул, что для детей важнее получать знание в области конкретного материала и знаний, а не заниматься изучением идеологических схем. Однако учебный процесс нужно выстраивать так, чтобы не пострадали ни школьники, ни учителя.

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«Что касается ОГЭ в 9 классе, я бы ОГЭ в 9 классе по обществознанию не проводил, но решения должны быть системные», — поделился Смолин.

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