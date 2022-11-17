Образование 17 ноября 2022, 17:07 Форма, индивидуальные программы и оборудование. Чего не хватает российским школам Директор МБОУ СОШ № 1 Шатская: школам необходимы индивидуальные программы обучения РИА «Новости»

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Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, какие реформы в системе школьного образования ждут Россию в ближайшее время. Внимание уделят статусу русского языка как государственного, вопросам школьной формы и ответственности чиновников за работу учебных заведений. «360» узнал, зачем это нужно и каких еще нововведений больше всего ждут сами педагоги и ученики.

Государственный язык

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов назвал три главные задачи, по которым ведомство тесно сотрудничает с профильными комитетами Госдумы. Первая касается дополнительного обеспечения статуса русского языка как государственного.

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На деле, как объяснил «360» начальник методического управления Фонда новых форм развития образования при Минпросвещения, член Общественной палаты по образованию в городе Москве Андрей Лукутин, это будет значить, что государство станет уделять больше внимания изучению, использованию и преподаванию русского языка.

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«Русский создает историческую общность нашей страны. То, о чем говорит Кравцов, — это всеобъемлющее внимание к статусу русского языка, к бережному отношению, к использованию языка. Как только мы перестаем говорить на государственном едином языке, перестаем понимать друг друга и поколения прошлого», — сказал он.

РИА «Новости»

Школьная форма для всех

Второе направление совместной работы Минпросвещения и Госдумы, по словам Кравцова, коснется введения единой школьной формы, причем каждое учебное заведение сможет выбрать ее самостоятельно. Лукутин отметил, что такая инициатива принесет только пользу, а бояться «обязаловки» и повторения советского опыта единой формы не стоит.

«Школьная форма — не единообразие, это стиль школы. Думаю, это сигнал школам найти собственный стиль. И это хорошая история», — подчеркнул он.

Ответственность регионов

Третье ключевое направление работы касается передачи школ на региональный уровень. Это необходимо, чтобы централизовать управленческие механизмы в системе образования и повысить их эффективность, объяснил Кравцов. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.

Лукутин добавил, что сегодня в регионах большая часть школ имеет статус муниципальных образовательных учреждений, поэтому их проблемы должны решать муниципалитеты, в которых зачастую не хватает средств.

Передача школ в региональное подчинение повышает ответственность государственной власти за качество образования в этих заведениях. Ответственность государства за школы будет в разы повышена, это очень верная инициатива. Андрей Лукутин

Однако есть и другое мнение. Член Общественного совета при департаменте образования ЯНАО Игорь Овсянник заявил, что из-за существенной разницы в бюджетах регионов нововведение может не оказать нужного эффекта.

«Есть дотируемые регионы, а есть богатые. И тем регионам, которые дотируются, будет сложно содержать школы, поэтому прорыва особенного, как мне кажется, не будет», — объяснил он.

При этом учитель истории и обществознания столичной школы № 854, призер конкурса «Педагог года Москвы» Александр Оджо подчеркнул в беседе с «360», что один из самых актуальных вопросов сегодня — оборудование учебных заведений.

«Даже в центральных регионах страны есть большой перекос по поводу оборудования для проведения уроков. А так как сейчас школа все больше использует информационно-коммуникационные средства обучения, новые средства обучения, без должного оборудования школа будет низкоэффективна», — рассказал он.

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Индивидуальный подход

Учителя и ученики говорят, что им нужны и другие изменения. Например, наиболее важным многие считают индивидуальный подход к обучению в противовес нынешним попыткам «усреднить» все школьные программы.

По мнению директора МБОУ СОШ № 1 Ставрополя Ирины Шатской, если ученик хотел более углубленно изучать какие-то предметы, в старшей школе у него была возможность выбора, а чтобы освободить часы в расписании, менее востребованный предмет сокращали до необходимого минимума.

Так, вместо химии, биологии и физики могла остаться одна дисциплина по выбору, а освободившиеся часы посвящали углубленному изучению тех предметов, которые необходимы, например, для поступления в вуз. Со следующего года из-за новых стандартов такой возможности у детей уже не будет, добавила Шатская.

Мы уже слышим отзывы наших ребят, что опять вводят предметы, которые на данном этапе обучения им уже не нужны. То есть хочется больше профильности. Ирина Шатская

Игорь Овсянник согласился, что единая для всех школ программа имеет свои недостатки. Уже сейчас, по его словам, вариативности в учебниках, которыми могут пользоваться образовательные заведения, почти нет.

«С одной стороны, это хорошо, когда программа единообразна во всех школах. Но есть авторские школы — как быть им в этой ситуации? Это никак не разъяснено, и, наверное, такие школы сейчас находятся в замешательстве», — сказал он.

Образование вместо бюрократии

Улучшить качество работы учителя могло бы и сокращение объема документации и отчетов, которыми сейчас сильно обременены педагоги, уверена журналистка, преподаватель русского языка Татьяна Гартман. Работа станет значительно эффективнее, если вместо бумажной волокиты учитель сможет больше времени посвящать творческому образовательному процессу, считает она.

РИА «Новости»

«Я знаю, что в некоторых школах есть специальные люди, которые ведут документацию за всех учителей, а педагоги предоставлены себе и этим вопросом не занимаются, то есть они освобождены от этой обязанности», — рассказала она.

Также школы могли бы преобразиться благодаря дополнительной общественной работе, например межшкольным соревнованиям, уверена Гартман.

«Этого крайне не хватает, чтобы дети полюбили школу, чтобы она их привлекала не только с точки зрения получения знаний, но и в целом как место, куда приятно приходить», — заключила педагог.