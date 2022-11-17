Эксклюзив 17 ноября 2022, 13:10 Школьную форму назвали инструментом подготовки ко взрослой жизни Главред «Учительской газеты» Хасавов призвал сделать школьную форму бесплатной РИА «Новости»

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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поддержал введение единой школьной формы. Главный редактор «Учительской газеты», член Общественного совета при Министерстве просвещения России Арслан Хасавов в интервью «360» сказал, что при реализации этого предложения нужно будет учесть ряд нюансов.

Он отметил, что сама идея введения школьной формы на территории России далеко не нова.

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«Эту тему уже несколько лет обсуждают представители экспертного сообщества, педагоги и ученики с родителями. При этом каждая школа имеет собственный взгляд на этот вопрос», — сказал Хасавов.

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По его мнению, при принятии решения о вводе школьной формы на всероссийском, федеральном уровне, стоит позаботиться о нескольких вещах.

«Крайне важно, чтобы этот элемент школьной жизни был доступен для приобретения. В идеальном мире форму вообще стоит сделать бесплатной», — отметил собеседник «360».

По его мнению, это положительно скажется на бюджете семей с детьми школьного возраста.

Также Хасавов отметил важность создания конкурентного рынка среди производителей этих элементов одежды для учеников. По его мнению, наличие единого поставщика рано или поздно скажется на качестве.

Приучаем к серьезности со школьной скамьи

Собеседник «360» оценил возможные условия введения единой формы в российских школах. По его мнению, при реализации этого законопроекта могут утвердить какие-либо послабления.

«Скорее всего, школьную форму обяжут носить учеников всех классов, с первого по 11. Однако есть вероятность, что в пятницу или субботу будет допустим свободный стиль одежды», — предположил он.

Также Хасавов обратил внимание, что в текущем тексте законопроекта упоминается единый формат и цвет школьной формы. По мнению собеседника «360», введение школьной формы может положительно сказаться на учениках.

«Классический стиль одежды приучает к более серьезному отношению к делу и повышает уровень самопрезентации. Это работает даже на взрослых людях. Когда мы надеваем деловой костюм, сразу появляется чувство уверенности и ответственности», — отметил он.