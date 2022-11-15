Подмосковье 15 ноября 2022, 19:56 Футбольный турнир памяти Валентина Афонина прошел в Реутове

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На стадионе спортивной школы «Приалит» в период с 9 по 13 ноября прошел футбольный турнир, который посвятили памяти заслуженного мастера спорта СССР по футболу Валентина Афонина. Об этом рассказали в пресс-службе главы городского округа Реутов Станислава Каторова.

В итоге удалось победить команде «Приалит» из Реутова. В целом в турнире участвовали спортсмены из ведущих футбольных академий и спортивных школ Москвы и Московской области.

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«Поздравляю ребят с победой, желаю не останавливаться на достигнутом результате и стремиться развиваться, также выражаю искренние слова благодарности тренерам, которые качественно подготовили ребят к турниру», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

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Соревнования предназначались для юношей 2010 года рождения. Для них такой опыт оказался самым первым на большом поле в формате 11×11. На первом этапе команды были разбиты на две группы и провели по три встречи. По итогам групповых матчей, команды выходили в стадию плей-офф, где провели еще по две игры.

Как рассказали в пресс-службе, имя Валентина Афонина важно не только для спорта в Реутове, но и для всего футбола в нашей стране. Он успел за годы своей карьеры выступить за несколько команд. В том числе, в московском «ЦСКА», ростовском «СКА» и владимирском «Тракторе».