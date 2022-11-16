Подмосковье 16 ноября 2022, 16:19 Учебники по биологии под редакцией профессора МГОУ включили в новый перечень для школ России

Читать 360tv в

Линию учебников по биологии под редакцией профессора МГОУ Владимира Пасечника включили в новый перечень обучающих пособий для всех школ страны. Такое решение приняли в Минпросвещения России.

Тему формирования нового перечня российских учебников раскрыла руководитель Центра биологии и естествознания издательства «Просвещение» Зоя Гапонюк. Она выступила на конференции по методике преподавания биологии, химии, географии и экологии, которая прошла в МГОУ. Участие в ней приняли сильнейшие методисты-биологи России, а одними из главных спикеров стали подмосковные ученые Владимир Пасечник и Глеб Швецов.

Реклама

Научное мероприятие на базе МГОУ провели в честь 95-летия со дня рождения ведущего ученого этого вуза Дмитрия Илларионовича Трайтака. Его ученики создали научную школу по обучению биологии и экологии, руководителем которой является профессор Владимир Пасечник. Учебник под его редакцией, созданный на базе методического наследия профессора Трайтака, скоро появится во всех школах России.

Реклама

Открыл конференцию исполняющий обязанности декана факультета естественных наук, доцент Александр Алексеев. С приветственным словом по видеосвязи к собравшимся обратилась ректор Луганского государственного педагогического университета Жанна Марфина.

Ученые обсудили последние научные исследования и новые стандарты образования, которые внедряются в России и требуют обновленных учебников. Большое внимание на конференции уделили проблемам оценки качества знаний, в том числе в условиях проведения ОГЭ и ЕГЭ.

День открытых дверей пройдет в Московском государственном областном университете (МГОУ) 19 ноября. Сотрудники вуза расскажут абитуриентам об условиях поступления и образовательных программах.