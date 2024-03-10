Наука 10 марта 2024, 19:35 «Текстовый коготь». Как технологии повлияют на эволюцию человека? Доктор Джорджевич: люди будущего получат «текстовые когти» из-за смартфонов Unsplash

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Человечество может только гадать, как будут выглядеть люди через несколько веков. Одни ученые предполагают, что дальнейших изменений в облике Homo sapiens ждать не стоит. Другие исследователи убеждены, что эволюция продолжается, и человек конца третьего тысячелетия будет выглядеть совсем иначе — анатомия и физиология обязательно изменятся под влиянием гаджетов и других факторов.

Как гаджеты влияют на руки

Люди становятся все более зависимым от таких устройств, как смартфоны и планшеты. Не исключено, что вместе с их размерами эволюционируют руки людей. Чтобы приспособиться к гаджетам, большие пальцы увеличатся в длине для постоянной прокрутки, отметила газета The Guardian.

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Доктор Никола Джорджевич считает, что необходимость постоянно писать сообщения с телефона приведет к развитию «текстового когтя». Попросту говоря, пальцы будут скручены в неестественное положение, напоминающее лапу хищника. Также может возникнуть синдром кубитального канала, сообщило Tollfree Forwarding.

«Синдром вызывается сдавлением или растяжением локтевого нерва, который проходит в желобке на внутренней стороне локтя. Это вызывает онемение или покалывание в безымянном пальце и мизинце, боль в предплечье и слабость в руках. А в запущенной форме может привести к атрофии мышц кисти», — объяснила Джорджевич.

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Как компьютер и телефон меняют осанку

Где бы человек ни находился, он часто наклоняется, чтобы смотреть в экран своего гаджета. Это, предположительно, окажет большое эволюционное влияние на осанку. Сообщения о болях в спине и шее уже поступают от людей по всему миру.

Согласно пятилетнему исследованию, опубликованному в журнале Applied Ergonomics, существует прямая зависимость между отправкой сообщений по телефону и болями в шее и верхней части спины у молодежи. Через тысячи лет человек рискует навсегда остаться «согнутым».

Мышцы шеи прилагают дополнительные усилия, чтобы поддерживать голову — это выводит позвоночник из равновесия. При этом длительное пребывание за компьютером приводит к сутулости. Исследователи считают, что у человека будущего появятся горб и «технологическая шея», которая попросту станет толще, сообщило издание Health Matters.

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Как изменится глаз и зрение человека

Нередко звучавшая от родителей фраза «у тебя уже глаза квадратные» может стать реальностью. Люди продолжают смотреть в яркие экраны телевизоров, компьютеров и смартфонов в любое время суток. Глаза могут адаптироваться к такого рода стимуляции и значительно увеличиться в размерах. Это поможет лучше приспособиться для обработки цифровой информации. Однако процесс займет гораздо больше времени, чем тысяча лет, уточнил Forbes.

Проведенные в Университете Толедо эксперименты показали, что исходящий от цифровых устройств свет повреждает сетчатку глаза и превращает ее жизненно важные молекулы в «убийц» живых клеток. Кроме того, свет гаджетов нарушает сон, а также грозит дегенерацией зрительного аппарата, постоянным напряжением глаз и слепотой, напомнили авторы Time.

«Чтобы предотвратить чрезмерное воздействие света от гаджетов, у людей будущего может развиться внутреннее веко. Либо хрусталик глаза может так эволюционно измениться, что станет блокировать входящий синий свет», — отметил Касун Ратнаяке из Университета Толедо.

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Гаджеты и технологии уменьшают мозг человека и снижают реакцию

Люди все чаще полагаются на технологии при выполнении простых задач. То, что размер мозга уменьшился, давно известно. Антрополги сравнили орган современного и древнего человека и пришли к такому выводу: примерно за 30 тысяч лет масса мозга уменьшилась на 100 граммов. Достоверно неизвестно, в чем причина, но исследователи склоняются к версии, что мозг стал меньше нужен.

В древности обделенный интеллектом человек просто не успевал оставить потомство и «выиграть» естественный отбор. В наши дни ум не дает особенного эволюционного преимущества. Благодаря технологиям человеку не нужно гоняться за мамонтом и думать, как защитить жилье от хищников.

Теперь можно просто спокойно валяться на диване и смотреть телевизор, заказав продукты на дом. Природа же охотно идет на поводу у лени и делает головной мозг Homo sapiens все меньше.

Помимо этого органа, изменения затронут и череп. Электромагнитное излучение смартфонов влияет на память человека, его когнитивные способности и скорость реакции. Для защиты от вредных электромагнитных волн эволюция снабдит людей более толстыми черепами. Опять же, в таком случае мозг уменьшится.

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Здоровье и психика

Фитнес-трекеры, кардиомониторы, алкотестеры и оксиметры — все эти приборы помогают человеку следить за состоянием своего организма. Люди начинают осознавать самочувствие лучше, чем когда-либо.

Учитывая все эти технологические достижения можно сделать вывод, что в будущем люди сосредоточат внимание на профилактической медицине. Это позволит продлить жизнь и сделать ее намного здоровее.

Но не все так радужно. В дальнейшей перспективе, скорее всего, пострадает психика человека. Уже накоплено достаточно сведений, согласно которым использование гаджетов повышает уровень тревожности и стресса.

Зависание в социальных сетях, беспрерывный скроллинг и погоня за лайками формируют зависимость, понижают самооценку и вызывают зависть. Зацикленность на себе грозит снижением эмпатии — умению сопереживать. Таким образом, с развитием технологий люди проявляют все меньше эмоций и интереса к окружающим.

Поэтому человек будущего рискует оказаться одиноким. Он станет более подвержен стрессам и депрессивным расстройствам.

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Что уже изменилось

Прикус

Антропологи почти не сомневаются, что возможность зажарить или сварить добычу позволила нашим предкам меньше жевать, поэтому их челюсть уменьшилась. Появление вилок и ножей тоже отразилось на лице.

Несколько столетий назад у большинства людей верхняя челюсть находилась точно над нижней. Такой вариант прикуса был необходим, чтобы разрывать куски мяса. Когда в обиход вошли столовые приборы, пищу отправляли в рот кусочками. Казалось бы, бесхитростная процедура, однако именно она изменила прикус, считает антрополог Лоринг Брейс.

Одна челюсть стала заходить за другую, потому что так легче снимать еду с вилки. Благодаря деревянным палочкам в Азии такой прикус распространился раньше.

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Деторождение

За последние несколько десятилетий мир недосчитался 160 миллионов девочек, заявила автор книги «Неестественный отбор» Мара Хвистендаль. Это связано с ультразвуком.

С конца Первой мировой войны ультразвук использовали для ориентации подводных лодок в темной мутной воде. Через 30 лет оказалось, что таким способом можно находить камни в желчном пузыре собак, а еще через 10 лет — исследовать человеческий плод.

По словам Хвистендаль, потенциальные матери девочек предпочли сделать аборт, придя на УЗИ и узнав пол будущего ребенка. Особенно сильно пострадала Азия, где мужчины занимают более высокое положение в обществе, чем женщины.

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Сон

Продолжительность ночного сна не изменилась, но раньше он был разбит на несколько частей. До изобретения лампы накаливания улицы освещались довольно слабо, и не каждый мог позволить себе фонарь. Этим пользовались бандиты, и большинство порядочных людей предпочитали с заходом солнца попасть домой и лечь спать.

Однако в исторических документах из Италии, Великобритании и Франции часто встречаются понятия «первый сон» и «второй сон». Позже, когда появились часы и электричество, ночной сон с перерывами стал малопозволительной роскошью. Люди придумали понятия режима и нормированного рабочего дня.

В заключение следует отметить, что исследователи пытаются увидеть человека будущего с колокольни сегодняшнего дня. Но трудно представить, что через 20 или 900 лет люди будут все так же склоняться над смартфонами — это станет возможным только в случае остановки технологического прогресса.