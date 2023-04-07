Здоровье 07 апреля 2023, 23:02 Ученые Университета Сан-Паулу рассказали, как использование смартфонов вредит детским спинам Университет Сан-Паулу: использование смартфона может вызвать боли в спине у детей

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Ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия) и Университета Валенсии (Италия) провели исследование, в ходе которого выяснили, как на здоровье детей сказывается использование смартфонов. Об этом сообщил «Ридус».

В исследовании приняли участие 1628 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Специалисты выяснили, что дети, которые используют телефон больше трех часов в сутки, чаще сталкиваются с болями в спине. Также проблемы со спиной провоцируют сидение или лежание на животе во время использования гаджетов.

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«Информация о факторах риска появления болей в грудном отделе позвоночника очень важна, поскольку дети с болями в спине, как правило, менее активны, имеют плохую успеваемость в школе и психосоциальные проблемы», — отметили исследователи.