Эксклюзив 13 апреля 2024, 15:38 Сверхтяжелый космос. Какие ракеты нужны России для полетов на Луну Академик Эйсмонт: Россия только встала на путь, чтобы отправить человека на Луну РИА «Новости»

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В России в 2033 году планируют провести летные испытания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Документацию по профильному федеральному проекту уже утвердили, он рассчитан на 2025–2035 годы. Научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «360» заметил, что Россия только начала путь, в конце которого в том числе сможет отправить человека на Луну.

Далее — его прямая речь.

Речь идет о проверке носителя и космического корабля с тем, чтобы доставить человека на Луну и вернуть обратно. В каком-то смысле это похоже на то, что в свое время сделали американцы и пытались мы, но не получилось.

В США использовали носитель «Сатурн-5», а у нас разработали и испытывали носитель «Н-1». Причем характеристики были примерно одинаковыми: в обоих случаях [речь шла] о внушительных размерах ракеты-носителя. Стартовый вес был под три тысячи тонн. У нашего носителя — чуть меньше, примерно 2800.

Почему у американцев получилось, а у нас нет, — отдельный вопрос. Сейчас речь идет о том, что все возвращаются на Луну, и Россия тоже строит такие планы.

China National Space Administrat / XinHua / Global Look Press

Возвращение на Луну

Когда говорят «возвращаемся на Луну», здесь, конечно, [подразумевают] целый комплекс миссий, начиная с беспилотных. И американцы пока что здесь впереди всех, кто вообще планирует отправить экспедицию на [спутник Земли] в ближайшее время: они собираются быть на Луне уже совсем скоро, в 2025 году, в рамках проекта «Артемида».

На самом деле, США единственные, у кого есть соответствующий сверхтяжелый носитель — Space Launch System (SLS). Он уже прошел испытания, и его будут использовать для реализации экспедиции с участием человека на Луну, с возвращением, конечно.

Больше никто в мире такого носителя пока не разработал. У китайцев, например, он где-то на ранних стадиях проектирования. И рассчитывать на то, что они раньше 2030 года отправят человека [на Луну], не приходится.

РИА «Новости»

Российский проект

Относительно нашего проекта, можно сказать, первый раз делаются какие-то заявления о том, что такой носитель планируют разработать. Характеристики [у него], на самом деле, похожи на те, что были у «Н-1» и «Сатурна-5»: стартовая масса — около 3000 тонн.

Существуют ли другие способы отправить человека на Луну? Конечно! Такие предложения [в России] были раньше, чем многие думают, — например, вместо разработки одного носителя очень большой массы <…> использовать два или три.

Не знаю, отвергли ли подобный подход полностью, но новые заявления [указывают] на раннюю стадию такого проекта. Возможно, мы действительно двинемся по тому пути, который уже проходили: с помощью одного носителя будем отправлять человека на Луну. Но это вернет в прошлое, во времена [конструктора Сергея] Королева. Конечно, он, как и все, хотел реализовать проекты такого плана как можно раньше.

Зачем решили не разрабатывать сверхтяжелый носитель, а обеспечить экспедицию за счет сборки аппарата, который полетит к Луне и вернется на орбиту? Такой подход в каком-то смысле выглядит более дешевым и менее опасным.

Риски есть не только для человека, а вообще для реализации проекта. Такие программы не всегда получаются такими, какими их запланировали. Конечно, возвращаться к варианту, который когда-то реализовали американцы, наверное, не лучший выход. Ведь то, что сейчас предлагают, — в каком-то смысле повторение «Сатурна-5».

NASA / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мечта американцев об астероиде

Тот носитель, который американцы предлагают использовать для экспедиции на Луну, разработали совсем для другой цели — для экспедиции к астероиду. Но затем сменилось руководство не только НАСА, но и Соединенных Штатов. И американцы решили, что интереснее все-таки лететь снова на Луну, нежели отправить человека на астероид.

Это довольно сложный проект, главная цель которого — доставить на Землю образцы астероидного грунта. Сам астероид уже выбрали, очень много чего сделали, но потом все-таки решили снова вернуться к Луне, потому что появились новые задачи.

Во-первых, цель фундаментального плана — разобраться с тем, что вообще произошло с Луной, откуда она взялась, как эволюционировала система Земля — Луна. Согласия среди исследователей на этот счет нет.

Главной движущей силой силой проекта также считают поиск <…> редкоземельных металлов. Они есть на Земле, но есть предположения о скором исчерпании таких ресурсов. И тогда их цена — а добывают редкоземельные металлы в основном китайцы — станет столь высокой, что окажется выгоднее такого рода материалы привозить с Луны.

Пока кажется, что вряд ли это случится, но, с другой стороны, все-таки хотелось бы проверить. То есть это вполне прикладная задача, <…> я бы сказал, коммерческого характера.

Роскосмос

Идея о сверхтяжелой ракете

[Для отправки] экспедиции на Луну можно собрать космический корабль, который отправится к спутнику, на орбите Земли или сразу запустить сверхтяжелую ракету. Последние данные говорят о том, что есть смысл создавать сверхтяжелую ракету. И эта точка зрения преобладает.

Мне кажется, что решение еще не приняли. На грани принятия таких решений — создавать или не создавать такую ракету — мы уже были не раз. А потом от задачи отказывались в силу сомнений в том, а лучшее ли это оно. Посмотрим, как дальше будут развиваться события, которые потребуют серьезного анализа для выбора оптимального варианта.

Здесь есть смысл сказать два слова об успешно испытанной недавно ракете-носителе «Ангара-5». В нынешнем варианте это тяжелый носитель, не сверхтяжелый — он доставляет на орбиту спутника Земли полезную нагрузку массой 24 тонны. На орбите нужно иметь нагрузку массой примерно 110-120 тонн. То есть характеристики выше тех, что достигли для «Ангары-5».

Программу модификации ракеты точно реализуют, чтобы увеличить ее возможности с 24 до 37 или больше тонн. Тогда действительно можно говорить о таком варианте, когда, скажем, три таких носителя используют для реализации экспедиции человека на Луну с возвращением.

РИА «Новости»

Особенности «Ангары-5»

Чем хороша «Ангара-5»: ее делали по модульному принципу. Если посмотреть, как все это выглядит, то модули для первой ступени — их четыре — те же самые, что и для второй.

Когда только разрабатывали «Анагру-5», предусматривали и более тяжелые варианты: меры, которые позволят создать носитель, достаточный для того, чтобы организовать экспедицию человека на Луну. Добавляем больше модулей — получаем достаточный стартовый вес.

Но одно дело — проектировать на бумаге, а другое — воплощать в жизнь. В общем, этот путь тоже реализуемый и не кажется таким уж рисованным. Здесь, конечно, хотелось бы дальше проводить испытания <…> и посмотреть, как будут развиваться модификации «Ангары-5» с водородной ступенью.

Это путь, который позволит отправить человека на Луну, мы где-то в его начале. Прогнозировать, когда проект непростой и дорогой, глупо и о планах заявлять рискованно. <…> Но если начать, то мы придем к результату.

NASA

Что успели сделать в США

Пока можно сказать, что здесь американцы весь остальной мир очень сильно опережают: они в 2026–2027 годах собираются отправить человека на Луну. Никто другой раньше 2030-го точно не сможет.

У США [сверхтяжелый] носитель есть — его как раз хотели использовать для полетов к астероидам. У Илона Маска испытанного сверхтяжелого носителя для такого рода задач пока нет. Но шансы, что он его создаст, очень велики.

Подобный носитель нужен был не только для лунных миссий, но и для полетов к Марсу. И стартовая масса там существенно больше — свыше 5000 тонн. Маск рассчитывает — и есть основания полагать, что его планы оправданы, — в ближайшее время продемонстрировать подобный аппарат всему миру. Посмотрим.

Сумеем ли мы? Трудно сказать. Очень сложная техника, и [Россия] не хочет идти на неоправданные риски во всех отношениях, в том числе неэффективно использовать ресурсы.

Давайте подождем решения, которое покажется ответственным за разработку проекта наиболее приемлемым. Сейчас, мне кажется, слишком рано, в том числе и для его оценок.