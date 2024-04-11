Технологии 11 апреля 2024, 22:24 «Знаковое событие». Путин оценил запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный Путин назвал запуск «Ангары» еще одним этапом в развитии космической отрасли РФ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин высказался об успешном запуске ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный как о важном шаге в развитии космической индустрии страны. Об этом российский лидер заявил в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщило РИА «Новости».

«Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что приехали ко Дню космонавтики, тем более что знаковое событие: вернулись на Землю наши космонавты, первая женщина-космонавт из Белоруссии. У нас сегодня тоже хорошее событие — наша новая ракета полетела с нового космодрома», — заявил глава государства.

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По словам Путина, запуск «Ангары-А5» ознаменовал «еще один этап в развитии космической отрасли в России».

Ранее пресс-служба Роскосмоса отчиталась о выполнении основной задачи в рамках первого пуска «Ангары» — доставке испытательной полезной нагрузки на орбиту. Отметим, что съемочная группы телеканала «Звезда» уже показала пуск тяжелой ракеты-носителя.

По мнению писателя Платона Беседина, это действительно очень важное событие в жизни россиян, пусть «Ангара» и стартовала только с третьей попытки. Это успех потому, что Россия получила независимый доступ на геостационарную орбиту, так что «назло всем испытаниям и трудностям космос наш».