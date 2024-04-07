07 апреля 2024, 08:45
Маск назвал вескую причину для освоения новых планет
Маск: без освоения планет человечества не станет через несколько сотен лет
Если человечество не будет осваивать новые планеты и звездные системы, оно просуществует всего несколько сотен лет. Таким мнением поделился американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск в соцсети Х.
«Если мы станем межпланетными, а впоследствии межзвездными, то наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, возможно, всего лишь несколько сотен лет», — ответил он на соответствующий вопрос одного из пользователей.
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Цивилизации следует сохранить текущий уровень технологического развития в следующие 20 лет, считает Маск. Именно столько времени, по его мнению, понадобится на то, чтобы «Марс стал самодостаточным».
В январе бизнесмен назвал самой большой проблемой человечества демографический коллапс.
Ранее он сделал неутешительный прогноз на 2024 год. Илон Маск заявил, что этот год станет «еще более безумным», чем предыдущий.
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