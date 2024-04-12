Технологии 12 апреля 2024, 14:50 Россия потратит на ракету для полетов на Луну и Марс сотни миллиардов рублей Мантуров: на создание ракеты для полетов к Луне и Марсу потратят 600 млрд рублей РИА «Новости»

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В России возобновят проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну и Марс. На проект потратят порядка 600 миллиардов рублей, заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в День космонавтики. Об этом сообщило РИА «Новости».

Федеральный проект «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса» государственной программы «Космическая деятельность России» рассчитан на 2025–2035 годы, документацию утвердили в прошлом году. Мантуров заявил, что летные испытания планировали провести в 2033-м.

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«По предварительным оценкам, объем бюджетного финансирования федерального проекта составит порядка 600 миллиардов рублей», — сказал министр.

В 2030 году, по словам Мантурова, состоится пуск метановой ракеты «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью. Ее макет показали на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ. Инициативу российских ученых подержал основатель американской компании SpaceX Илон Маск.