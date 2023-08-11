Наука 11 августа 2023, 18:46 Новый виток космической гонки. Кто первый? Научный сотрудник ИКИ РАН Эйсмонт: «пощупать» воду на Луне — цель «Луны-25» Freepik

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После новостей о запуске российской автоматической станции на Луну американцы встрепенулись. Зарубежные СМИ начали пестрить заголовками вроде «Надежда умирает последней» и «Может быть, на этот раз выйдет». Руководитель NASA на днях вовсе исключил Россию из космического соревнования, заявив, что только Китай — достойный соперник в этой гонке. Кого считать первым и есть ли безнадежно отставшие?

Самодовольство по-американски

Во вторник, 8 августа, администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Билл Нельсон заявил, что не считает Россию участником космической гонки.

«Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому думаю, что космическая гонка ведется именно между нами и Китаем», — сказал 80-летний бывший астронавт.

Вместе с тем он пожелал успеха в запуске автоматической станции «Луна-25» — первой за 47 лет российской миссии на естественный спутник Земли. Нельсон также отметил, что Россия и Соединенные Штаты Америки взаимодействуют в космосе с 1975 года и сотрудничают по программе МКС.

Астронавты Шеннон Уокер (NASA) Виктор Гловер (NASA), Майк Хопкинс (NASA) и Соити Ногути (JAXA) перед отправкой к стартовой площадке Космического центра имени Джорджа Кеннеди. / РИА «Новости»

Как зарубежные СМИ отреагировали на запуск «Луны-25»

Западные издания после запуска «Луны-25» принялись трубить о том, что эта миссия — лишь «показная демонстрация». Именно так написала британская газета The Guardian.

«Хотя бы простая посадка на Луне без каких-либо происшествий уже будет считаться успехом», — заявили авторы статьи.

Журналисты The New York Times отреагировали менее негативно, однако камень в огород все равно закинули. Сотрудники СМИ подчеркнули, что за полетом нового лунного зонда будут пристально наблюдать во всем мире, поскольку Европа и Америка стремятся изолировать Россию.

По их словам, Москва в ответ на санкции пытается укрепить свои политические и экономические связи с незападными странами. Одно из направлений — космическая программа.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный / РИА «Новости»

Оптимистичнее всех оказалось издание Politico. Его авторы напомнили, что «успешное прилунение и плодотворные исследования будут означать большой шаг вперед в реализации планов по созданию лунной базы к 2030-м годам совместно с Китаем».

«Если им это удастся, это будет огромным технологическим и научным достижением», — процитировали журналисты автора книги «Будущее географии» о геополитике космоса Тима Маршалла.

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США впереди планеты всей?

Штаты постоянно бьют себя в грудь и всеми силами пытаются не замечать конкурентов на космической арене. На самом деле есть много стран, выступающих на достойном уровне в освоении космоса.

Сказать, что какое-то государство сильно вырвалось вперед в гонке, а остальные безнадежно остались позади, — нельзя, отметил в разговоре с «360» ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт.

Конечно, можно выделить несколько претендентов на первое место — США, Китай и Россию. И последний участник так называемой гонки, по всей видимости, не дает покоя американцам.

«В некоторых направлениях Китай лидирует. Хоть в исследовании Луны китайцы были не первые, они выполнили все свои поставленные задачи: например, вернули образцы грунта со спутника на Землю», — подчеркнул ученый.

Территория космодрома Цзюцюань в Китае перед запуском пилотируемого корабля «Шэньчжоу-16». / РИА «Новости»

Сегодня Китай — единственная страна, чей космический аппарат побывал на обратной стороне Луны, что весьма непросто, уточнил Эйсмонт.

«На обратной стороне Луны сам спутник препятствует связи с Землей — экранирует. Поэтому нужно создать непростой аппарат, который служил бы ретранслятором. У китайцев получилось некоторое время удерживать такую машину на гало-орбите, а потом за ними стали повторять американцы», — пояснил ведущий научный сотрудник ИКИ.

Образцы грунта Китай доставил на Землю не с обратной стороны спутника, а с его видимой части. После этого китайские специалисты поделились материалом с коллегами из других стран, как это принято в научном сообществе.

Реголит / Викимедиа

Не без ложки дегтя

Американцы не умеют принимать чужие победы и радоваться успехам. США попросту не могут принять тот факт, что другие страны могут быть на шаг впереди.

Так, чтобы «нагнать жути» на все западное сообщество, зарубежные СМИ начали распространять информацию, будто КНР и Россия хотят освоить Луну для создания ядерного оружия. Аргументы в пользу такой точки зрения были достаточно странными: мол, из лунных минералов китайские и российские ученые смогут создать «смертоносное оружие». Что именно журналисты хотели доказать подобными публикациями — вопрос без ответа.

Другие претенденты на освоение Луны

Освоение космоса, в особенности земного спутника, в последнее время стало чем-то удивительно необходимым и для других стран. Эйсмонт отметил, что «все будто сговорились и ринулись на Луну». Государства с достаточным уровнем технологий и космическим оборудованием не хотят отставать от завоевателей орбит.

Ведущий научный сотрудник ИКИ напомнил о нескольких не слишком удачных попытках Японии высадиться на Луну. За ней следуют индийцы: они оказались более упорными в этом деле, поэтому, закрыв глаза на недавний провал, повторили попытку, и теперь их аппарат «Чандраян-3» тоже должен вскоре совершить посадку на спутнике Земли.

По словам NASA — позади, а на деле — впереди

Благодаря миссии «Луны-25» Россия может первой в мире достичь южной полярной области Луны, подчеркнул Эйсмонт. Там больше шансов обнаружить воду.

«Считается, что вода попала на Луну с кометами, которые в основном состоят изо льда. До этого момента воду еще „не пощупали“ на спутнике. Сейчас Россия демонстрирует как раз эту попытку „пощупать“ воду на спутнике — это и есть реализация миссии „Луна-25“. Это максимальное достижение, которое мы ждем», — отметил он.

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Число участников космической гонки растет, добавил ученый. Многие соперники находятся на уровне паритета, если речь заходит о конкретных технологиях, оборудовании и даже самих задачах.

«Всегда кто-то на какое-то время прорывается вперед, а кто-то отстает. Но сказать, что есть безнадежно отставшие и навсегда вырвавшиеся вперед, все-таки нельзя», — заключил ведущий научный сотрудник ИКИ.