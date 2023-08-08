Наука 08 августа 2023, 01:06 🌖На Луну за водой? Российские ученые запустят первую за 47 лет миссию на спутник Земли Научный сотрудник ИКИ РАН Эйсмонт: станция «Луна-25» займется поиском воды на спутнике Tsvetelin Todorov / Unsplash

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Днем 11 августа на космодроме Восточный состоится запуск ракеты «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25». Это первая отечественная миссия на естественный спутник Земли почти за полвека. Какую работу выполнит аппарат и каких открытий ждут ученые — в материале «360».

На низком старте

Специалисты предприятий Роскосмоса 7 августа выполнили общую сборку ракеты «Союз-2.1б», сообщили в пресс-службе госкорпорации. Там добавили, что аппарат установят на стартовом комплексе площадки космодрома Восточный 8 августа.

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«Пуск ракеты-носителя „Союз-2.1б“ с разгонным блоком „Фрегат“ и автоматической станцией „Луна-25“ планируется 11 августа в 02:10:57 по московскому времени», — отметили в Роскосмосе.

пресс-служба космодрома Восточный

Ракету изготовили в центре «Прогресс», блок «Фрегат» и саму станцию «Луна-25» — в научно-производственном объединении имени Лавочкина. Это первая в истории современной России миссия к естественному спутнику Земли. Аппарат должен отработать технологию мягкой посадки, взять пробы грунта и проанализировать его, а также провести другие исследования, включая измерения в районе Южного полюса и лунной экзосферы.

В Роскосмосе отметили, что «Луна-25» принципиально отличается от советских станций в плане посадки. Предыдущие аппараты прилунялись в зоне экватора, а новый должен сделать это в околополярной области.

Как попасть на Луну

Для того, чтобы доставить станцию на искусственный спутник Земли, необходимо преодолеть несколько этапов полета. Специалисты научно-производственного объединения имени Лавочкина рассказали, что сначала аппарат выведут на траекторию перелета к Луне.

Через девять минут после старта с Восточного ракета-носитель доставит разгонный блок с «Луной-25» на суборбитальную траекторию. Это займет чуть больше одного часа. Затем станция начнет перелет к естественному спутнику Земли.

«Для обеспечения восполнения запасов электроэнергии „Луна-25“ строит постоянную солнечную ориентацию, при которой разворачивается к Солнцу максимальной площадью панелей солнечных батарей», — объяснили в пресс-службе Роскосмоса.

пресс-служба космодрома Восточный

В течение нескольких суток станция совершит две коррекции траектории, после чего специалисты рассчитают маневр торможения.

Третий этап — полет вокруг Луны по круговой околополярной орбите на высоте 100 километров. Он продлится три дня, а четвертый — полет по эллиптической посадочной орбите с минимальной высотой 18 и максимальной 100 километров. Пятый этап — посадка в районе Южного полюса.

«После прилунения и наведения направленной антенны станции на Землю начинается научная работа „Луны-25“ на лунной поверхности, которая, как ожидается, продлится в течение одного года», — отметили в Роскосмосе.

Получить ответы на вопросы

На Луну уже отправляли аппараты, и в основном это делали американцы, рассказал «360» ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук и Научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт. Он напомнил, что советские ученые тоже делали это, однако в последний раз это было 47 лет назад.

«На многие из вопросов, которые были поставлены перед фундаментальной наукой, ответы были получены. Но на основные вопросы нет ответов до сих пор. Основной фундаментальный вопрос — откуда взялась система Земля — Луна — на этот вопрос нет ответа. То есть ответ предлагается, но сказать, что все с этим ответом согласны, нельзя», — заявил эксперт.

History in HD / Unsplash

Он напомнил — существует версия о том, что около 4,5 миллиарда лет назад с прототипом Земли столкнулось небесное тело, вырвавшее из нее кусок. Он в последствии и стал Луной, однако эта гипотеза пока не стала всеми принятой теорией, подчеркнул Эйсмонт.

По его словам, интерес к изучению искусственного спутника был всегда, а вот достаточного для финансирования миссии стимула не было. Человечество будто бы успокоилось после того, как смогло отправить на Луну космонавта и вернуть его обратно.

Есть ли там вода?

Одним из вопросов, интересующих ученых, остается наличие воды на Луне. Собеседник «360» отметил, что это важный момент. Благодаря советским приборам специалисты выяснили, что на искусственном спутнике Земли есть водород, но его соединения так и не нашли.

«Что за соединения? Естественно, это вода. Напрямую воду не обнаружили, а это очень-очень интересно, потому что на самом деле объясняет нам, какова же была эволюция Солнечной системы в целом», — объяснил Натан Эйсмонт.

Если на Землю воду могли принести кометы, то то же самое могло случиться и с Луной. Найти жидкость теоретически можно в районе полюсов — Южного или Северного.

«Российский аппарат „Луна-25“ отправляется именно в район Южного полюса — в надежде, что там, может, удастся обнаружить воду. Где воду собираются обнаружить? Естественно, есть надежда ее обнаружить в тех местах, куда никогда не заглядывало солнце. А есть ли такие места? <…> Есть — это в районе полюсов, там, где кратеры. Вот туда, в этот район и отправляется российский аппарат „Луна-25“», — рассказал специалист.

NASA / Unsplash

Собеседник «360» добавил, что исследовать Луну пытались ученые из разных стран, но сделать это получалось далеко не у всех. Миссии к искусственному спутнику неудачно запускали израильские, японские и индийские специалисты, напомнил Эйсмонт.

«Уже не так много осталось ждать, несколько дней. Где-то часа в два ночи 11 [числа] состоится старт с Восточного, и аппарат отправится в пятисуточное путешествие на орбиту спутника Луны, далее будет переведен на орбиту спутника, примерно пять суток проведет на орбите, после этого совершит посадку в районе Южного полюса Луны. Вот примерно такая программа сейчас начнется. Началась она раньше, это была подготовка, сейчас уже реальный полет», — подытожил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

Автоматическую станцию «Луна-25» создали в Химках. На космодром Восточный аппарат отправили 10 июля.