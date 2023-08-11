Эксклюзив 11 августа 2023, 14:16 «Возобновить технологии». Российская миссия будет искать воду в лунном грунте Глава института космической политики Моисеев: миссия будет искать воду на Луне Роскосмос

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Первая в истории современной России лунная миссия позволит возобновить технологии и знания, которые применяли для запуска на искусственный спутник Земли советские ученые, рассказал «360» руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Он уточнил, что имеющиеся на станции инструменты позволят искать воду в грунте на Луне.

Найти воду

«Основная задача — возобновить те технологии, те знания и умения, которые у нас были в 66-м году прошлого века, когда мы впервые посадили на Луну автоматическую станцию — той же самой ракетой, кстати», — уточнил Моисеев.

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По его словам, небольшой комплект научной аппаратуры на станции позволит взять пробы лунного грунта.

«Интерес станция представляет тем, что она садится в районе Южного полюса — там, где индийцы в 2008 году открыли воду. Ну и есть интерес посмотреть грунт — на Южном полюсе содержит воду или не содержит», — объяснил собеседник «360».

Кто впереди планеты

Через несколько лет Россия запустит еще несколько станций, такие планы есть, отметил глава Института космической политики. Он уточнил, что до этого момента на Луну могут высадиться люди, чтобы начать строительство базы на Южном полюсе.

«Именно Луной наиболее активно занимается Китай, который выполнил все, что мы планируем до 2035 года. Он высаживает туда свои станции, луноходы — видимо, и на обратную сторону Луны, взял большую порцию грунта и собирается продолжать это дело. Соединенные Штаты планируют, скорее [на 2026-2027 годы] повторение высадки на Луну человека и переход к строительству базы», — рассказал Моисеев.

Он уточнил, что у России есть огромные ресурсы в области космических исследований. При грамотном управлении страна может стать лидером в области этих работ.

Ночью 11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз 2.1б». Она доставит станцию «Луна-25» на искусственный спутник Земли.