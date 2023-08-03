Общество 03 августа 2023, 07:31 Академик оценил возможность Китая стать лидером в космосе Академик Зеленый: Китай к концу 2030-х годов может стать лидером в космосе pxhere.com

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Китай к концу следующего десятилетия может сильно укрепить позиции в космосе, став лидеров в этой отрасли. Об этом РИА «Новости» заявил научный руководитель Института космических исследований академик Лев Зеленый.

«Может быть, в середине или в конце 2030-х годов Китай нарастит свое космическое присутствие настолько сильно, что станет уже основным или хотя бы соизмеримым с США игроком», — предположил эксперт.

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Однако Зеленый указал, что в космической гонке нельзя точно определить одного лидера, так как в этой отрасли есть множество направлений.

Если какая-то страна доминирует в одном из них, то может сильно отставать в другом. В качестве примера академик напомнил о ситуации, когда во второй половине 20 века астронавты США высадились на Луне, а аппарат СССР добыл образцы грунта спутника Земли.

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