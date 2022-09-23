«Долго этого ждали». Как прошел первый день референдума в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 23 сентября 2022, 15:57 (обновлено: 23 сентября 2022, 17:59) Поделиться Telegram

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Viber «Долго этого ждали». Как прошел первый день референдума в Подмосковье

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Первый день голосования на референдуме о присоединении новых территорий к России стартовал в Подмосковье. Участки работают в 11 городских округах. Решается судьба о вхождении в состав государства территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Голосование продлится до 27 сентября включительно. Все это время в Подмосковье оно будет проходить в том числе в выездном формате.

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Это позволит охватить всю территорию региона. Узнать свой участок для голосования можно по телефону горячей линии 8 800 550-97-44.

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Операторы кол-центра подскажут адреса участков. Звонки принимают с 8:00 до 20:00.

Голосование в Королеве

Супруги Константин и Людмила Дженчако приехали в Подмосковье из Мариуполя. Пенсионеры рассказали «360», что для них это возвращение домой.

«В 1991 году разделили по живому. Вроде ничего не поняли — думали, что жили, как жили, да так оно и будет. А оказывается, потащили нас не туда, куда надо. Теперь дай бог, чтобы все это закончилось», — сказал мужчина.

По словам Константина Дженчако, в России приняли и встретили тепло.

«С великой благодарностью относимся ко всему, что нам оказали здесь. Тепло, доброта, душевность. Когда уезжали, обстановка ужасной была. Бесконечные, беспрерывные обстрелы», — сказал пенсионер.

Беженка из Лисичанска Наталья Волкова рассказала «360» о том, что присоединение к России — ее давняя надежда и мечта. Она приехала в Подмосковье вместе с 13-летним ребенком.

«Было тяжело, мы прятались с ребенком где-то, наверное, дней 20 в подвале», — вспомнила женщина.

Александр и Елена Доценко из Луганской области рассказали в беседе с «360», что референдум необходим и важен.

«Мы же все разговариваем на русском языке. Мы ждем положительных результатов. Хотелось бы все-таки вступить в состав России. Долго этого ждали», — отметили супруги.

Голосование продлится до 27 сентября. Ранее мы рассказали главное о первом дне референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

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