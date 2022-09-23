Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине: подробности, видео | 360°

Общество 23 сентября 2022, 13:51 (обновлено: 23 сентября 2022, 16:29) Поделиться Telegram

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Viber Жить в стабильности и мире. Главное о первом дне референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях Жители Донбасса рассказали, почему голосуют за вхождение в состав России

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На освобожденных территориях и в народных республиках Донбасса 23 сентября стартовали референдумы. Заключительным днем станет 27-е число. «360» рассказывает, как устроено голосование и как жители этих регионов видят свое будущее в составе России.

Как проходят референдумы

Жителям ЛНР и ДНР предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они присоединение республик к России на правах субъекта Федерации. Голосующим на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей зададут сразу три вопроса: о выходе из состава Украины, образовании самостоятельных государств и о вхождении их в состав России в качестве субъектов.

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В первые четыре дня плебисцит проведут на придомовых территориях и по заявлениям на дому, а в последний день — на избирательных участках.

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В Херсонской области сообщили, что на некоторых участках выстроились очереди из желающих проголосовать. В местах работы выездных групп участковых избиркомов сначала присутствовали российские саперы, обеспечивающие безопасность.

Люди из освобожденных областей и народных республик, которые были вынуждены покинуть свои дома, смогут отдать голос за их пределами. В России для этого понадобится только паспорт или другой документ, подтверждающий, что человек проживал на указанных территориях.

Главы Донецкой и Луганской народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин выступили на открытии референдумов в своих регионах.

Оба высказали уверенность в том, что их территории войдут в состав России и воссоединятся с исторической родиной.

В нескольких городах состоялись автопробеги в честь начала голосования. Колонны с флагами прошли в Мелитополе и Луганске.

Мнение народа

Жители народных республик и освобожденных территорий рассказали «360», что они думают о присоединении к России. Народ Донбасса и южных областей, находящихся под контролем российской армии, давно ждал воссоединения.

«Хочу жить свободно, в России. Я россиянка, из Самары, а в Донецке живу с тех пор, как институт окончила, — уже 60 лет почти», — поделилась одна из участниц референдума.

Другой горожанин объяснил «360», что в столице ДНР устали от постоянных обстрелов со стороны украинских войск и ждали референдума с 2014 года.

«По-другому быть не может. Украина превратилась в фашистское государство, поэтому надо избавляться от нее. Россия великая, мощная, мы — россияне и любим Россию», — подчеркнул он.

Жители республики в один голос говорят, что хотят определенности, а решения о референдуме они ждали давно. Главная причина — недовольство действующей киевской властью, которую на освобожденных территориях считают преступной.

«Нормально жили, все нормально было, пока не пришла эта фашистская власть. А теперь, когда нас убивают, стреляют постоянно, зачем эта власть?» — заметил один из пришедших на голосование дончан.

Супруги из Мариуполя, прибывшие в Донецк, рассказали, что тоже давно ждали Россию как гаранта стабильности и безопасности. Они подчеркнули, что в 1991 году, когда Украина стала независимым государством, а их родной город оказался в ее составе, никто этого не хотел.

«Россия — это стабильность. Мощное государство, где что-то создается и созидается, а на Украине все разворовывается. Украина — гарант безопасности, но все ее гарантии — разбомбить, развалить, украсть и убежать», — отметил уроженец Мариуполя.

Его жена добавила, что больше всего боится возврата Украины, так как они всегда считали себя русскими людьми.

Житель Луганска в беседе с «360» напомнил, что Россия — единственная защитница ЛНР и ДНР, а киевские власти годами обстреливали мирные города.

«Этого не должно быть. Единственный шанс на наше спасение — вхождение в состав Российской Федерации», — сказал он.

В Народном фронте сообщили «360», что в ДНР ждали воссоединения с Россией на протяжении последних восьми лет, поэтому сейчас с большим облегчением встречают референдум и не сомневаются в его результатах.

«Мы надеемся, что теперь жизнь в ДНР изменится к лучшему: перестанут греметь снаряды, дети наконец смогут учиться в школах. Мы почувствуем спокойствие, радость, надежду и счастье», — уверена одна из жительниц народной республики.

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