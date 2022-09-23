Горячая линия для справок по голосованию на референдуме заработала в Подмосковье | 360°

Важное 23 сентября 2022, 12:18 Поделиться Telegram

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Viber Горячая линия для справок по голосованию на референдуме заработала в Подмосковье Фото: РИА «Новости»

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Участки для голосования на референдуме о присоединении новых территорий к России открыли в Подмосковье. Узнать адреса можно по телефону 8 800 550-97-44.

Участки развернули в 11 городских округах Московской области. При этом с 23 по 26 сентября состоится выездное голосование, которое позволит охватить практически все территории региона.

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Кол-центр Подмосковья работает с 8:00 до 20:00. Диспетчеры помогут узнать свой участок для голосования.

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В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 27 сентября пройдут референдумы о вхождении этих регионов в состав России.

Для тех, кто проживает за пределами этих территорий, организовали участки голосования в России, в том числе в Подмосковье.

Ранее беженка из Донбасса рассказала о теплом приеме в Подмосковье.

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