«Давно мечтали присоединиться к России». Жительница Лисичанска рассказала, почему важен референдум | 360°

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«Давно мечтали присоединиться к России». Жительница Лисичанска рассказала, почему важен референдум

Беженка Волкова из Лисичанска заявила, что давно уже мечтала о присоединении к России

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Наталья Волкова из Лисичанска приехала в Россию 17 марта, когда оставаться на родине стало совсем опасно. Женщина рассказала «360», что жить при украинской власти было тяжело, поэтому она видит необходимость в референдуме и дальнейшем присоединении Донбасса к РФ.

«Было тяжело, мы прятались с ребенком где-то, наверное, дней 20 в подвале», — вспомнила она.

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Они переехали с 13-летним подростком в Подмосковье одни, в ЛНР нет родственников.

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«Мы хотим, чтобы у нас была Россия. Я считаю, что [референдум] нужен. Мы уже давно мечтали присоединиться к России, потому что на Украине было очень тяжело жить», — заявила  Волкова, долгое время работавшая диспетчером в МЧС.

Она отметила, что на Украине люди получали пенсию две тысячи, а за коммунальные услуги приходилось платить пять тысяч.

«Домой планирую возвращаться, потому что там у меня квартира. А здесь я квартиру снимаю», — отметила Волкова.

Для голосования в рамках референдума о присоединении новых территорий к России в Подмосковье будут работать несколько участков. Свой участок можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

Референдум в ДНР 2022

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