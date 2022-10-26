Жалоба России на Украину и США в Совбез ООН. Что из этого выйдет | 360°

Эксклюзив 26 октября 2022, 14:55 Зеленскому все равно — атомная или биологическая атака. Он адекватен только в вопросе денег Экс-депутат Украины Олейник заявил, что Зеленский адекватен только в вопросах денег Публичное достояние

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Россия подала официальную жалобу на Украину и США из-за несоблюдения ими Конвенции о биологическом оружии. Организации Объединенных Наций предложили сформировать комиссию из членов Совета безопасности, чтобы расследовать деятельность американских биолабораторий на украинской территории. Однако политик и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с «360» отметил — никакого действенного результата не будет.

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Далее — прямая речь украинского политика.

Биолаборатории с особым статусом

По последним данным, на Украине было около 30 биологических лабораторий США. Они находились в прямом подчинении Пентагона, который и финансировал их программы. Кроме того, все американские сотрудники, которые работали на этих особых объектах, имели дипломатические паспорта.

Деятельность американцев пытались прекратить после президентских выборов в 2010 году. Тогда специальная комиссия представила отчет о деятельности биолабораторий и их экспериментах, которые проводили безо всяких отчетов перед Министерством здравоохранения Украины.

Когда выяснилось, что там работают граждане с особым дипломатическим статусом, стало понятно — под таким прикрытием работают над особо опасными биологическими экспериментами. После этого встал вопрос о расторжении договора со Штатами. Однако этого не произошло.

С первого дня специальной военной операции России на Украине началась эвакуация этих лабораторий в районах Херсона, Одессы, на территории Харьковской области. Остались ли такие исследовательские центры на Западной Украине — вопрос. Были данные о существовании таких американских объектов в подземельях Мариуполя.

Не исключено, что Соединенные Штаты оставили несколько баз для того, чтобы как раз и начать то, что они затевали: намеренную утечку биоматериалов.

Публичное достояние

Сатанисты на марше

Может ли Украина сама применить биологическое оружие во время специальной военной операции? Президент России Владимир Путин отметил, что мы имеем дело с сатанистами. А кто такие сатанисты и что такое сатанизм? Это люди и идеология, которые не имеют ограничений.

Яркий тому пример — призывы украинского президента Владимира Зеленского, что нужно превентивно ударить ядерным оружием по России. Ведь это не разговоры на кухне, не восклицание сгоряча, а мнение лидера страны, который показывает себя как совершенно неадекватный политик, не умеющий просчитывать последствия.

Нынешняя украинская власть пытается втянуть в конфликт НАТО оттого, что под этим зонтиком можно куда дольше продержаться, нежели под защитой собственного режима. Зеленскому все равно — атомная или биологическая атака, он адекватен только в вопросе денег.

Не зря раньше церковь категорически запрещала хоронить актеров на освященной земле кладбищ, только за оградой. Считалось, что человек теряет себя, проигрывая на сцене разные образы. Вот и бывший кавээнщик играет роль президента вместо того, чтобы прожить собственную жизнь.

Кадр из фильма «Ржевский против Наполеона» / YouTube

Бисер перед свиньями

Россия не единожды сообщала ООН об американских биолабораториях на Украине. Никакой реакции в мировом сообществе не последовало. Скорее всего, ее не будет и в этот раз. Американцы стараются удержать свою монополию гегемонии над большинством стран и действуют по принципу: «Вы играете по правилам, а мы — как хотим!».

Да, Совбез ООН — это площадка для обсуждений. Но все межнациональные институты только поначалу были хорошей идеей, сейчас они полностью подконтрольны Соединенным Штатам, вплоть до спортивных организаций.

Обращение российского представителя закончится тем же, чем окончились сообщения о «грязной бомбе»: «Это пропаганда России!»

Вспомните Boeing 777, сбитый восемь лет назад над Донбассом. Наверное, только когда придет уже следующее поколение, Запад все-таки признает, что самолет сбили украинцы.

Но кого это будет тогда волновать? Поэтому не стоит бросать перед свиньями бисер. Изобличайте — да, но не рассчитывайте на то, что они вас поймут.