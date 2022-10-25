Россия призвала создать комиссию для расследования деятельности биолабораторий на Украине | 360°

Мир 25 октября 2022, 23:59 Россия призвала создать комиссию для расследования деятельности биолабораторий на Украине Россия подала жалобу в СБ ООН за несоблюдение США и Украиной Конвенции о запрете биооружия Pxhere

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Россия предложила создать комиссию из членов Совета безопасности (СБ) ООН по расследованию деятельности биолабораторий на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект резолюции.

Отмечается, что российская сторона уже распространила в СБ ООН документ по созданию комиссии. Также Россия направила в организацию жалобу по поводу деятельности биолабораторий США на Украине. Постпред страны при ООН Василий Небензя попросил незамедлительно проинформировать всех членов Совета об этой инициативе.

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Кроме того, Россия подала официальную жалобу на США и Украину из-за несоблюдения странами своих обязательств в рамках их военно-биологической деятельности на территории бывшей Советской республики, следует из письма Небензи к генеральному секретарю ООН и председателю Совбеза.

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Накануне российская сторона запросила провести заседание ООН по биолабораториям на Украине и использованию страной беспилотников, сообщил RT.