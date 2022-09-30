Путин сравнил политику Запада с «ядовитыми плодами» из «Нагорной проповеди» Христа | 360°

Мир 30 сентября 2022, 15:58 Поделиться Telegram

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Viber Путин сравнил политику Запада с «ядовитыми плодами» из «Нагорной проповеди» Христа Президент Путин сравнил политику Запада с «ядовитыми плодами» из «Нагорной проповеди»

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Нынешняя политика западных стран направлена против всех обществ, она несет с собой полное отрицание веры, ценностей и человека. Об этом на церемонии в Большом Кремлевском зале заявил президент РФ Владимир Путин.

«Диктатура Запада направлена против всех обществ, это полное отрицание ценностей, веры полное отрицание человека, которое приобретает черты сатанизма», — заявил он.

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Также Путин сравнил политику западных стран с вредоносными «ядовитыми плодами» из «Нагорной проповеди» Иисуса Христа.

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Российский лидер подчеркнул, что для России неприемлимы западные ценности, при которых у ребенка вместо папы и мамы есть «родитель 1» и «родитель 2».

Ранее Путин заявил, что распространяемая в мире русофобия является расизмом.

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