Минобороны России представило вещественные доказательства военно-биологической деятельности США на Украине | 360°

Важное 19 сентября 2022, 16:15 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Минобороны России представило вещественные доказательства военно-биологической деятельности США на Украине Начальник РХБЗ ВС РФ Кириллов подтвердил военно-биологическую деятельность США на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министерство обороны России представило в Женеве вещественные доказательства военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передало РИА «Новости».

С 5 по 9 сентября в Женеве прошло совещание государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV конвенции, которое было инициировано Российской Федерацией. Минобороны РФ проанализировало материалы выступлений представителей США и Украины, рабочие документы государств-участников, совместные заявления и итоговый документ совещания.

Реклама

«Участникам совещания были переданы на рассмотрение ранее озвученные Министерством обороны России копии реальных документов, а также вещественные доказательства, подтверждающие выполнение на территории Украины работ по военно-биологическим программам», — сообщил Кириллов.

Реклама

Генерал-лейтенант подчеркнул, что «ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных документов». Речь идет в том числе о накоплении патогенных материалов в противочумном институте имени Мечникова.

Власти Украины активно разрабатывали биологическое оружие по заказу США. Кроме того, Украина не скрывала своего желания войти в НАТО и обзавестись ядерным оружием. После начала спецоперации РФ украинские власти, по данным МИД России, попытались скрыть факты, подтверждающие разработки в биолабораториях.

1 0 0 0 0 0