Минобороны России представило вещественные доказательства военно-биологической деятельности США на Украине | 360°

Все новости

Подмосковье

19 сентября 2022, 17:04

Всероссийские проверочные работы начнутся в школах Подмосковья 19 сентября

Мир

19 сентября 2022, 17:04

Убивший родителей в Турции россиянин записал видео с объяснением

Реклама

Происшествия

19 сентября 2022, 16:49

Жертвами удара ВСУ по Донецку стали два ребенка — власти города

Подмосковье

19 сентября 2022, 16:41

Почти 90 тысяч рублей переплаты за ЖКУ вернули двум жителям Домодедова

Эксклюзив

19 сентября 2022, 16:40

«Убийства будут продолжаться». Атаку ВСУ по Донецку назвали сознательным уничтожением населения

Подмосковье

19 сентября 2022, 16:30

Владимир Пирогов стал временно исполняющим полномочия главы Краснознаменска

Подмосковье

19 сентября 2022, 16:22

Жители Подмосковья смогут получить справки о льготах и выплатах онлайн

Происшествия

19 сентября 2022, 16:19

Ураган в Курской области унес жизни двух человек. Что нужно знать, чтобы обезопасить себя

Подмосковье

19 сентября 2022, 16:19

Более 10 тысяч земельных нарушений устранили в Подмосковье с начала года

Важное

19 сентября 2022, 16:15

Минобороны России представило вещественные доказательства военно-биологической деятельности США на Украине

Начальник РХБЗ ВС РФ Кириллов подтвердил военно-биологическую деятельность США на Украине

Читать 360tv в

Министерство обороны России представило в Женеве вещественные доказательства военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передало РИА «Новости».

С 5 по 9 сентября в Женеве прошло совещание государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV конвенции, которое было инициировано Российской Федерацией. Минобороны РФ проанализировало материалы выступлений представителей США и Украины, рабочие документы государств-участников, совместные заявления и итоговый документ совещания.

Реклама

«Участникам совещания были переданы на рассмотрение ранее озвученные Министерством обороны России копии реальных документов, а также вещественные доказательства, подтверждающие выполнение на территории Украины работ по военно-биологическим программам», — сообщил Кириллов.

Реклама

Генерал-лейтенант подчеркнул, что «ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных документов». Речь идет в том числе о накоплении патогенных материалов в противочумном институте имени Мечникова.

Власти Украины активно разрабатывали биологическое оружие по заказу США. Кроме того, Украина не скрывала своего желания войти в НАТО и обзавестись ядерным оружием. После начала спецоперации РФ украинские власти, по данным МИД России, попытались скрыть факты, подтверждающие разработки в биолабораториях.

США

Россия

Оружие

Украина

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама