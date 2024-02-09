Эксклюзив 09 февраля 2024, 14:14 Зеленский поставил рядом с собой «генерала-мясника». Какие изменения произойдут в ВСУ Малашенко рассказала об изменениях в военной политике Украины

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Новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо генерала Валерия Залужного назначили командующего Сухопутными силами генерал-полковника Александра Сырского. Однако он уже успел заслужить дурную репутацию среди украинских военных и запомнился неудачными попытками удержать Артемовск. За эту операцию Сырского прозвали «мясником» и «генералом 200». Тем не менее его непопулярность может быть на руку украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Что же изменит Сырский в ВСУ — разбиралась Екатерина Малашенко в стриме «360».

«Негативно настроено общество как военное, так и гражданское по отношению к Сырскому. Именно его обвиняют в больших потерях в Артемовске. ВСУ были вынуждены удерживать город за счет огромных потерь, хотя изначально было понятно, что этот населенный пункт для них потерян и какой-то стратегической значимости не несет. Однако осада продолжалась несколько месяцев», — напомнила Малашенко.

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Новые задачи Сырского

Генерал-полковник бросал людей на штурмы, не задумываясь, будут они эффективными или нет. Но Зеленский решил поставить рядом с собой именно этого человека. Для президента было важным вычеркнуть из руководящего состава набирающего популярность Залужного. Перед новым главкомом официально уже поставили новые задачи.

«Сырский должен в ближайшее время представить план действий ВСУ на 2024 год. Задача вторая — обеспечить каждое подразделение на линии соприкосновения, особенно на первой линии западным вооружением и решить все проблемы с логистикой», — сообщила Малашенко.

Кроме того, Сырский получил задачу уменьшить численность штабов, создать систему ротации, повысить качество обучения. Также нужно назначить нового командующего особым родом войск.

Провал контрнаступления повесили на Залужного

Среди причин увольнения Залужного, обозначенных офисом президента, — стагнация на фронте. По мнению самого Зеленского, именно Залужный виноват в том, что не удалось добиться цели контрнаступления.

«Многие украинцы не верят в победу, нет мотивации, боевой дух на нуле. И в этом тоже виноват, как вы понимаете, Залужный. Нужно изменить тактику боевых действий, а для этого — поменять командование. Так посчитали в офисе Зеленского и приняли это решение», — заключила Малашенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не увидел связи между отставкой Залужного и ходом специальной военной операции на Украине. СВО продолжат до достижения целей.