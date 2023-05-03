03 мая 2023, 16:35
Засуха придет не одна. Европе предрекли энергокризис
Эколог Рыбальченко: есть риск, что даже в Европе будут появляться пустынные области
Приближающееся лето снова грозит Европе жарой и засухой. Уже начались стычки из-за воды, а прогнозы на урожай выглядят печально. Лишь от человека зависит, будем ли мы жить в песках или в нормальном климате. Однако европейским лидерам пока выгоднее призывать свои народы к экономии, чем бороться с надвигающейся пустыней.
Угроза засухи
Европе грозит засуха на фоне очередного жаркого лета. сообщило издание Politico. Прошлогодние аномально высокие температуры привели к обмелению множества рек, лесным пожарам, потерям урожая во многих странах. В этом году ситуация может ухудшиться.
Стремительно возрастает и конкуренция за доступ к водным ресурсам. Между жителями нескольких деревень во Франции разгорелся конфликт из-за обеспечения водопроводной водой.
Испанский ключевой резервуар, обслуживающий каталонцев, тем временем истощается. А самая большая река Италии обмелела до уровня июня 2022-го. В минувшем апреле от засухи пострадали уже более четверти европейского континента.
Новый энергокризис
Недостаток воды может ударить не только по питьевым источникам европейцев и их посевам. Дело в том, что попытки уйти от атомной энергии и закрытие основных АЭС перевели основную нагрузку на гидроэнергетику.
Поэтому обмелевшие реки, недостаток снега зимой и засуха могут почти наверняка гарантировать Европе энергокризис. Ведь есть риск, что и сохранившиеся АЭС остановятся из-за нехватки или перегрева воды в охлаждающих водохранилищах.
Президент Франции Эммануэль Макрон в попытке избежать кризиса из-за возможной засухи призвал сократить потребление воды на 10% к 2030 году. Предприятиям и фермерам пообещали свод правил по экономному использованию водных ресурсов.
Пустыню можно сделать садом
Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко в разговоре с «360» объяснил, что засуха — понятие не столько климатическое, сколько геологическое. Оно определяет, достаточно ли воды в регионе.
«Многие воспринимают засуху как некую жару, которая скорее присуща пустыням. Но пустынные области могут быть даже в умеренных, а иногда и в холодных областях. Например, некоторые территории Бурятии и Якутии специалисты иногда называют пустынями, поскольку там есть значительные высушенные массивы», — рассказал Рыбальченко.
К опустыниванию приводит эрозия почвы: разрушение верхнего плодородного слоя и, соответственно, обнажение того, что находится под ним, — песка или глины. Так нарушается водный баланс. Но возможен и обратный процесс — это продемонстрировали Объединенные Арабские Эмираты и Китай.
В пустыне ОАЭ высаживают и сначала искусственно поливают растения. Это приводит к изменению климата. Китай отвоевывает землю у своих пустынь, сажая сначала наиболее устойчивые к засухе растения, потом все более и более нежные. И через некоторое время там, где была пустыня, растет сад.
Илья Рыбальченко
Люди отвечают за все
Рыбальченко подчеркнул, что если не бороться за то, в каких условиях живет человек, можно столкнуться с разрушением плодородного слоя почвы и исчезновением растений. А это означает совершенно другой климат.
«Напомню, наш российский город Омск окружен лесом. Во время Второй мировой войны, когда было холодно и не хватало топлива, там выставляли специальные народные бригады, которые следили за тем, чтобы этот лес не вырубали», — отметил эколог.
Лес был в полном смысле жизнеобеспечивающим, пояснил собеседник «360»: стоило его вырубить и пришел бы ветер, который мог просто уничтожить город. В итоге изменивший климат сделал бы условия существования местных жителей невозможными.
«Мы, люди, отвечаем за то, что творится вокруг нас. Мы можем допустить, что даже в сравнительно нежаркой Европе будут появляться вполне пустынные области. И наоборот: можем отвоевывать территории у засушливых областей, постепенно превращая их в сады», — подытожил Рыбальченко.
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