Мир 03 мая 2023, 16:35 Засуха придет не одна. Европе предрекли энергокризис Эколог Рыбальченко: есть риск, что даже в Европе будут появляться пустынные области Freepik

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Приближающееся лето снова грозит Европе жарой и засухой. Уже начались стычки из-за воды, а прогнозы на урожай выглядят печально. Лишь от человека зависит, будем ли мы жить в песках или в нормальном климате. Однако европейским лидерам пока выгоднее призывать свои народы к экономии, чем бороться с надвигающейся пустыней.

Угроза засухи

Европе грозит засуха на фоне очередного жаркого лета. сообщило издание Politico. Прошлогодние аномально высокие температуры привели к обмелению множества рек, лесным пожарам, потерям урожая во многих странах. В этом году ситуация может ухудшиться.

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Стремительно возрастает и конкуренция за доступ к водным ресурсам. Между жителями нескольких деревень во Франции разгорелся конфликт из-за обеспечения водопроводной водой.

Испанский ключевой резервуар, обслуживающий каталонцев, тем временем истощается. А самая большая река Италии обмелела до уровня июня 2022-го. В минувшем апреле от засухи пострадали уже более четверти европейского континента.

Новый энергокризис

Недостаток воды может ударить не только по питьевым источникам европейцев и их посевам. Дело в том, что попытки уйти от атомной энергии и закрытие основных АЭС перевели основную нагрузку на гидроэнергетику.

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Поэтому обмелевшие реки, недостаток снега зимой и засуха могут почти наверняка гарантировать Европе энергокризис. Ведь есть риск, что и сохранившиеся АЭС остановятся из-за нехватки или перегрева воды в охлаждающих водохранилищах.

Президент Франции Эммануэль Макрон в попытке избежать кризиса из-за возможной засухи призвал сократить потребление воды на 10% к 2030 году. Предприятиям и фермерам пообещали свод правил по экономному использованию водных ресурсов.

Пустыню можно сделать садом

Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко в разговоре с «360» объяснил, что засуха — понятие не столько климатическое, сколько геологическое. Оно определяет, достаточно ли воды в регионе.

«Многие воспринимают засуху как некую жару, которая скорее присуща пустыням. Но пустынные области могут быть даже в умеренных, а иногда и в холодных областях. Например, некоторые территории Бурятии и Якутии специалисты иногда называют пустынями, поскольку там есть значительные высушенные массивы», — рассказал Рыбальченко.

К опустыниванию приводит эрозия почвы: разрушение верхнего плодородного слоя и, соответственно, обнажение того, что находится под ним, — песка или глины. Так нарушается водный баланс. Но возможен и обратный процесс — это продемонстрировали Объединенные Арабские Эмираты и Китай.

В пустыне ОАЭ высаживают и сначала искусственно поливают растения. Это приводит к изменению климата. Китай отвоевывает землю у своих пустынь, сажая сначала наиболее устойчивые к засухе растения, потом все более и более нежные. И через некоторое время там, где была пустыня, растет сад. Илья Рыбальченко

Люди отвечают за все

Рыбальченко подчеркнул, что если не бороться за то, в каких условиях живет человек, можно столкнуться с разрушением плодородного слоя почвы и исчезновением растений. А это означает совершенно другой климат.

«Напомню, наш российский город Омск окружен лесом. Во время Второй мировой войны, когда было холодно и не хватало топлива, там выставляли специальные народные бригады, которые следили за тем, чтобы этот лес не вырубали», — отметил эколог.

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Лес был в полном смысле жизнеобеспечивающим, пояснил собеседник «360»: стоило его вырубить и пришел бы ветер, который мог просто уничтожить город. В итоге изменивший климат сделал бы условия существования местных жителей невозможными.

«Мы, люди, отвечаем за то, что творится вокруг нас. Мы можем допустить, что даже в сравнительно нежаркой Европе будут появляться вполне пустынные области. И наоборот: можем отвоевывать территории у засушливых областей, постепенно превращая их в сады», — подытожил Рыбальченко.